Super süße Geschenkidee! So macht ihr Bath Teabags einfach selbst

Falls jemandem noch ein DIY-Geschenk für den Muttertag fehlt!

Es gibt wahrscheinlich nichts entspannenderes, als mit einem Buch in der Badewanne zu versinken - oder beim Serien gucken, jedem so wie er möchte. Mit ein paar Kerzen, wohl duftenden Badeölen und jeder Menge Schaum verwandelt sich das heimische Badezimmer ruck-zuck in eine kleine Wohlfühloase.

Doch die ganzen wohlduftenden und hübsch aufschäumenden Produkte sind meistens überhaupt nicht gut für unsere Haut. Viele der Produkte enthalten Sulfate, die unserer Haut ihre natürlichen Öle entziehen, sowie Parfüm, das empfindliche Haut leicht irritieren kann. Darum geht der Trend weg von industriell gefertigten und künstlichen Badezusätzen und hinzu natürlichen Zusätzen ganz im Sinne von Cleopatra.

Der neue Instagram-Hype

Von Instagram sind die Bath Teabags, also zu Deutsch "Bade Teebeutel", gar nicht mehr wegzudenken. Dabei ist der Name Programm. Bath Teabags sind also nichts anderes als kleine Netz- oder Stoffbeutel, die gefüllt sind mit Kräutern, getrockneten Pflanzen oder Salzen.

Der Beutel wird dann einfach unter den Wasserhahn gehangen, sodass der Wasserstrahl durch den Beutel hindurch läuft. So kann das Badewasser die Inhaltstoffe einfach aufnehmen. Ähnlich einem Teebeutel, der das Wasser in der Tasse in Tee verwandelt.

Zarte Haut in wenigen Minuten

Alleine das Konzept, 10-20 Minuten in warmen Wasser zu liegen, beinhaltet schon, dass unsere Haut dadurch ausgetrocknet wird. Es klingt paradox, aber Wasser entzieht unserer Haut Feuchtigkeit. Daher ist es umso wichtiger, der Haut über Badezusätze wieder Feuchtigkeit zuzuführen. Wie wir aber nun wissen, machen die meisten Badezusätze das absolute Gegenteil. Genau hier kommen die Bath Teabags ins Spiel.

Ihr könnt eure Bath Teabags den Bedürfnissen eurer Haut entsprechend anpassen - und das mit reinen, natürlichen Inhaltstoffen. Kamille, Rosenblüten oder Mandelblätter spenden der Haut Feuchtigkeit, während Basilikum oder Zitronengras die Durchblutung anregen und belebend wirken. Und das Beste daran ist, dass Bath Teabags wirklich kinderleicht zu machen sind und dabei super süß aussehen. Ihr braucht lediglich einen Stoffbeutel und die Inhaltsstoffe, die ihr verwenden wollt.

Bonus-Tipp: Wer besonders trockene Haut oder gereizte Stellen auf der Haut hat, reibt den feuchten Teebeutel nach dem Bad über die betroffenen Stellen. Für eine beruhigende und peelende Wirkung.

Ein belebendes Bad nach einem langen Tag

Ihr braucht:

getrocknete Zitronenverbene

getrockneten Lavendel

getrocknete Pfefferminze

getrocknete Kamille

Lavendel hat sich ja bereits einen Namen gemacht, als die Pflanze, die Entspannung bringt und sogar Kopfschmerzen lindern kann. Lavendel hat nämlich sehr beruhigende Eigenschaften. Damit ihr nach dem Bad also nicht sofort ins Bett wollt, beleben euch die Zitronenverbene und Pfefferminze. So bekommt ihr einen zweiten Energieschub, der euch durch den Abend trägt.

Für einen entspannten Sonntag

Ihr braucht:

getrocknete Rosenblüten

getrockneten Lavendel

getrockneten Weißen Salbei

Himalaya Salz

Rosenblüten und Lavendel verwandeln das Bad in ein abolutes Duft-Erlebnis. Weißer Salbei hat eine ähnlich beruhigende Wirkung wie Lavendel und hilft den Kopf frei zu bekommen. Das Himalaya Salz hilft dagegen dabei die Muskeln zu entspannen. So tiefenentspannt wie nach diesem Bad wart ihr garantiert schon lange nicht mehr.

Für weiche Haut á la Cleopatra

Ihr braucht:

Milchpulver

Haferflocken

getrockneten Lavendel

Honig

Cleopatra hat es schon vor 2000 Jahren gewusst: Milch hat geradezu magische Fähigkeiten, wenn es um unsere Haut geht. Abgestorbene Hautzellen werden abgetragen und zurück bleibt ein samtig-weiches Hautbild. Honig unterstützt diesen Effekt noch zusätzlich und repariert außerdem Zellschäden an unserer Haut. Zugegebenermaßen ist es eher schwierig, Honig in einen Stoffbeutel zu packen. Ihr könnt den Honig jedoch einfach kurz vor dem Baden direkt ins Wasser geben.

Im Reformhaus oder Apotheken könnt ihr die meisten Zutaten kaufen. Achtet beim Kauf darauf, dass die Kräuter ohne Einsatz von Pestiziden angebaut werden, insbesondere bei Internetangeboten.

Alternativ könnt ihr auch ganz einfach Badebomben selber machen!