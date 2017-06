Zart schimmernde, natürlich gebräunte Haut und das ganz ohne Sonne? Kein Problem! Diese fünf Produkte sorgen für einen tollen Glow.

Hello, Sunshine! Endlich ist der Sommer da und jetzt wollen wir natürlich nicht nur unsere neuesten Walle-Walle-Kleider und Sandalen zur Schau stellen, sondern auch mit einem strahlenden Sommer-Teint überzeugen. Doch so wirklich viele Gelegenheiten, die Haut in der Sonne zu bräunen, bieten sich in unseren Breiten ja leider nicht. Keine Sorge: Dafür gibt es tolle Beauty-Produkte, die dir einen Wow-Glow ins Gesicht zaubern – und das ganz ohne schädliche UV-Strahlen. Ob Glow Mousse, Highlighter-Stick oder Bronzing Puder – diese fünf Beauty Must-haves zaubern einen Hautton wie von der Sonne geküsst. Und das 365 Tage im Jahr!

Zarte Bräune mit Self Tan Oil

Mit einem Selbstbräunungs-Öl schummeln wir uns einfach den perfekten Sommer-Teint ins Gesicht. Das "Self Tan Luxe Facial Oil" von St. Tropez sorgt für natürlich aussehende und lang anhaltende Bräune und versorgt die Haut bis zu sieben Tage mit Feuchtigkeit, ohne die Poren zu verstopfen.



Unser Tipp: Für einen strahlenden Glow einfach 2-3 Tropfen des Öls in die tägliche Feuchtigkeitspflege mischen und gleichmäßig auf die saubere, trockene Haut auftragen. Das Bräunungsöl fühlt sich leicht auf der Haut an und zieht innerhalb weniger Minuten ein. Die Haut sollte danach circa 4-8 Stunden nicht mit Wasser in Berührung kommen - dazu zählt auch starkes Schwitzen. Top: Kein Selbstbräunungsgeruch, keine Streifen!

Schnelle Highlighter-Helfer!

Super praktisch, um sich unterwegs im Handumdrehen einen leichten Schimmer ins Gesicht zu zaubern, sind Highlighter in Stiftform! Unser absoluter Liebling: Der "Master Strobing Stick" von Maybelline New York – in den Nuancen light, medium-nude und dark-gold. Der Highlighter verleiht nicht nur schönste Sommerbräune, sondern kaschiert auch Unebenheiten.

Und so geht's: Den Stift oberhalb der Wangenknochen, auf Nasenrücken und Kinn auftragen. Den Highlighter mit den Fingern anschließend sanft in die Haut einklopfen und leicht verteilen. Hallo Sommer-Teint!

Airbrush Make-up für Zuhause

Makellos, strahlendes Make-up zum Aufsprühen! Der neue Coup am Beauty-Himmel heißt Airbrush Make-up. Mit dem "AIRpod AIRbrush Makeup System" von der Firma Temptu kannst du dir den Sunny-Glow ganz einfach zu Hause innerhalb weniger Minuten ins Gesicht sprühen. Benötigt werden neben dem AIRPod unterschiedliche Kartuschen (Foundation, Bronzer, Highlighter oder Blush), die in den Sprühkopf eingesetzt werden.

Ein kleiner Kompressor pumpt durch einen dünnen Schlauch Luft in den Sprühkopf durch die eingesetzte Treatment-Kapsel. Wie ein feiner Nebel legen sich die Pigmente auf die Hautoberfläche, verleihen ihr eine zarten Schimmer und lassen den Teint sehr natürlich und ebenmäßig wirken.

So sehen die nötigen Kartuschen aus. Die könnt ihr ebenfalls bei Amazon bestellen.

Feuchtigkeits-Boost mit Glow-Effekt

Für seidig schimmernde Akzente auf dem Gesicht und Dekolleté sorgt auch die "Pure Glow Feuchtigkeitsmousse" von Neutrogena. Die Creme verleiht der Haut einen mega Feuchtigkeits-Boost und sorgt zudem für einen schönen sanften Glow und einen perfekten Teint. Zusätzliches Plus: Die Mousse mit LSF 20 schützt die Haut vor fiesem Sonnenbrand.

Sommer-Schimmer mit Bronzing Puder

Bronzing Puder sorgt für einen schimmernden Sommer-Teint und ein natürlich, sonnengeküsstes Aussehen – wie frisch vom Strand! Unser Tipp: Das ultraleichte "Glam Bronze Sun Powder" von L'Oréal Paris schenkt dir einen strahlenden Bronze-Look mit einem Hauch von Schimmer. Das praktische 2 in 1 Bronzepuder liegt sanft auf der Haut auf, ohne sie auszutrocknen und dank zwei harmonierender Perlmuttnuancen ist für jeden Hauttyp die passende Farbe dabei. Einfach mit einem Fächer- oder einem abgerundeten Puderpinsel den feinen Staub auf die Wangenknochen, Schläfen, Nasenrücken und Kinn auftragen. Ein Must-have für das ganze Jahr!

