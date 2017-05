Sommer-Trend Boho Tattoos: Diese Motive sind einfach zauberhaft!

Der Sommer naht. Zeit also, mal wieder etwas mehr Haut zu zeigen - samt Boho Tattoos versteht sich.

Top, Minirock und Bikini-Oberteil sei Dank können wir endlich wieder unsere heißgeliebten Tattoos präsentieren. Und mit den Temperaturen steigt auch wieder die Lust auf ein neues Kunstwerk auf unserer Haut. Denn jeder, der ein Tattoo hat, weiß: Hat man erstmal eins, will man auch ein zweites, ein drittes oder viertes.

Wir hätten da ein paar hübsche und super sommerliche Vorschläge für euch. Die Rede ist von den angesagten Boho Tattoos. Das sind filigrane Tätowierungen mit Ornamenten, Federn und Ethno-Mustern, die echtes Hippie-Feeling und Festival-Stimmung verbreiten. Auch indisch anmutende Motive mit Elefanten, rankenden Blumen und mystischen Zeichen liegen bei den Boho Tattoos gerade voll im Trend.

Dezent aber oho: Kleine Boho Tattoos

Ihr wünscht euch ein kleines und dezentes Boho Tattoo, das ihr zur Not auch mal kaschieren könnt? Oder wollt eure Körperkunst um ein neues zartes Motiv ergänzen? Hier kommen kleine Tattoo-Motive im Boho-Stil, die gerade voll im Trend liegen!

© Pinterest / etsy.com

Für Hingucker-Beine: Boho-Tattoos im Mandala-Stil

Sicherlich nur etwas für mutige Tattoo-Fans: Großflächige Tätowierungen an den Beinen. Die Hingucker, die zum Teil an Mandalas erinnern, sind sicherlich nicht jedermanns Sache, aber aufregend sehen die Boho-Motive allemal aus.

© Pinterest / liveasborntumblrcom

Beste Stelle für Boho Tattoos: Die Arme

Auf den Armen machen sich die verschnörkelten Boho-Tattoos einfach am besten. Die filigran gestochenen Motive kommen auf dem Oberarm, dem Handgelenk, der Armbeuge oder dem seitlichen Unterarm besonders gut zur Geltung. Noch dazu kann man sie wenn nötig verstecken oder aber selbstbewusst zeigen.

© Instagram / Boho Tattoo

Darf's ein bisschen mehr sein? Boho Tattoos für Oberkörper und Rücken

Immer wieder ein Eyecatcher: Tattoos am Rücken oder Dekolleté. Rankende Boho-Tattoos machen sich aber auch gut seitlich unter der Brust. Diese Stelle ist super sexy und der Anblick nur für ganz besondere Menschen bestimmt. Hier ein paar schöne Boho-Tattoo-Ideen für den Oberkörper:

© Instagram / Gina Guerrieri

Ist ein Boho-Tattoo das Richtige für mich?

Eine Tätowierung ist eine Entscheidung fürs Leben. Ihr solltet euch also gründlich überlegen, welches Motiv zu euch passt und wie groß es sein soll. Das Schöne an den Boho Tattoos: Ihr könnt sie perfekt "Probe tragen", sei es als glitzerndes Flash-Tattoo oder als Henna-Tattoo. Also am besten in Ruhe Test tragen und erst bei Gefallen und nach reiflicher Überlegung stechen lassen.

