Weil Brustkrebs uns alle angeht! #goPink mit gofeminin und gewinne ein einmaliges Beautyset

Brustkrebs: Darüber müssen wir sprechen!

Oktober ist nicht nur Wiesnzeit, sondern auch Brustkrebsmonat! Nutzen wir diese Zeit und schaffen wir mehr Bewusstsein für die Krankheit, die uns alle etwas angeht. Also Mädels zeigt euch in Pink und lasst uns so gemeinsam gegen Brustkrebs vorgehen! Macht mit bei unserer großen Awareness-Kampagne auf Instagram und gewinnt ein einmaliges Beautypaket für Körper und Seele.



Mehr Information und Tipps über das Thema Brustkrebs findet ihr in unserem großen #goPink Special auf gofeminin.de: Brustkrebs: Wichtige Infos & Tipps, damit ihr gesund bleibt!

#goPink: Und so einfach könnt ihr mitmachen!

Ganz easy: Zeigt euch einfach auf Instagram in Pink und taggt euer Bild mit @gofeminin_de und #goPink. ​Wann geht's los? Unser #goPink Gewinnspiel läuft vom 12. - 31. Oktober 2016.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Eine Barauszahlung oder Übertragbarkeit des Gewinns auf andere Personen ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns auf Instagram benachrichtigt. Sollte ein Gewinner nicht innerhalb von 21 Tagen nach der Benachrichtigung seine Kontaktdaten der gofeminin GmbH übermitteln, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Für die Richtigkeit der angegebenen Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich.​

Auch das gofeminin-Team hat sich in Schale geworfen und zeigt sich in Pink!



Also Girls macht mit bei diesem wichtigen Thema und zeigt euch in Pink! Ob T-Shirt, Hose, Schuhe, Nagellack, Lippenstift oder Tasche - ganz egal. Denn nur gemeinsam können wir gegen diese Krankheit vorgehen und mehr Bewusstsein schaffen.