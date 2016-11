OMG! Es gibt bald Einhorn-Duschgel - wir verraten dir, WO und WANN du es bekommst!

Regenbogen-Einhorn-Glitzer-Fans aufgepasst!

Nachdem alle Welt wegen der Einhorn-Schokolade Kopf stand, gibt es nun den nächsten Unicorn-Hype, den auch wir ohne Ende feiern: Einhorn-Duschgel!

Die Pflegemarke Balea hat verkündet, dass es in dm Drogeriemärkten bald eine Einhorn-Dusche zu kaufen gibt. Und wie die so riecht? Wenn man dem Hersteller Glauben schenken darf, duftet das zauberhafte Glitzer-Zeug nach Wölkchen und Sternchen.

Wann genau es das Einhorn-Duschgel in den Läden zu kaufen gibt, ist leider noch nicht bekannt. In einigen Filialen ist es schon zu finden, an anderer Stelle kann es noch wenige Tage dauern. Sicher ist nur, dass das wertvolle Gut limitiert sein wird. Umso wichtiger ist es, die Augen offen zu halten, damit ihr den Verkaufsstart ja nicht verpasst!

Über die Hashtags #baleaeinhornsport und #folgedemeinhorn hält Balea uns auf dem Laufenden - und wir können es kaum erwarten!

