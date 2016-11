Jahrelang wurde sie für ihre Augenbrauen gemobbt - doch heute zeigt sie es ALLEN!

Veröffentlicht von Maike Schwinum Veröffentlicht am 17. November 2016

Die 17-jährige Natalia Castellar hat ihre Mobber endlich zum Schweigen gebracht - mit einem Modelvertrag!

Wohl fast alle von uns, die mit Kritikern oder Mobbing zu kämpfen haben, träumen davon, es diesen fiesen Menschen einmal so richtig zu zeigen. Die 17-jährige Natalia Castellar konnte genau das tun - und zwar auf ganz unglaubliche Weise.

Jahrelang wurde der Teenager aus Puerto Rico für seine vollen, dunklen Augenbrauen von ihren Mitschülern und Gleichaltrigen extrem gemobbt. "Als ich jünger war, kommentierten alle ständig meine Augenbrauen", so Natalia. "Ich wurde schrecklich gehänselt, weil sie so dicht und lang waren. Ich wollte sie irgendwann einfach nur noch abrasieren."

Gott sei Dank hat die 17-Jährige dies nicht wirklich getan, denn ihre markanten Augenbrauen sind einer der Gründe, warum sie nun einen Modelvertrag mit 'Next Models', einer der anerkanntesten Agenturen, unterschrieben hat. Und damit hat sie nicht nur wohl endgültig ihre Mobber zum Schweigen gebracht, sondern auch endlich gelernt, ihre Augenbrauen zu lieben.

"Heute ist es mir egal, ob sie im Trend liegen oder nicht - ich liebe meine Brauen", erklärt Natalia. "Sie sind mein Markenzeichen und ich wünschte, ich hätte früher gelernt sie zu akzeptieren."

Natürlich bringt der Erfolg auch eine neue Welle Kritiker mit sich. Im Netz, zum Beispiel auf ihrer Instagram-Seite, muss sich das Mädchen noch immer Anfeindung gefallen lassen. "Viele Nutzer hinterlassen weiterhin fiese Kommentare zu meinen Augenbrauen, aber ich gebe nicht nach oder gehe auf sie ein, denn genau das wollen sie", so Natalia.

Hater hin oder her - das Entscheidende ist, dass Natalia mit ihren jungen Jahren endlich gelernt hat, sich so zu lieben wie sie ist, ganz egal, was andere über sie sagen. Und ihr Erfolg gibt ihr recht!

Nobody's perfect!

Du träumst von den perfekten Augenbrauen? Dann sieh dir unseren großen Augenbrauenstift & Browgel Test an