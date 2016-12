Oh no! 9 Situationen, die alle Frauen mit empfindlicher Haut kennen

Rötungen, trockene Haut, Juckreiz, Risse... jede Frau mit empfindlicher Haut kennt diese Probleme.

Der Winter naht! Die wohl 3 schlimmsten Wörter für alle mit empfindlicher Haut. Denn bei Minusgraden und eisigem Wind reagiert die sensible Haut mit Rötungen, trockenen Stellen und sogar Rissen. Ihr gehört auch zu der Gruppe "Leben mit sensibler Haut"? Dann kommen euch diese 9 Situationen garantiert bekannt vor:

1. Pickelchen und Unebenheiten

Du dachtest, dass du mit dem Ende deiner Pubertät auch deine Pickel loswirst. Leider nicht. Deine empfindliche Haut reagiert nämlich auf Stress oder falsche Ernährung sofort mit kleinen Pickelchen. Unfair!

2. "Hast du Fieber?"

"Nein, ich habe kein Fieber, sondern nur einen fiesen Hautausschlag! Grrrrr..."

3. Shopping-Eskalation in der Drogerie

Eine neue Produktlinie für sensible Haut? Immer her damit! Du probierst (fast) alles aus, damit dein Traum von einer glatten, zarten Haut sich erfüllt...

4. Der Winter ist dein größter Feind

Wenn der Wind aus allen Richtungen weht und die ersten Schneeflocken fallen, wird deine Haut erstmal mit einer nachfettenden Creme versorgt - und zwar stündlich! Auch die Heizungsluft verursacht direkt Rötungen und Trockenheit.

6. Der Sommer ist dein größter Feind!

Einfach ohne Sorgen Sonne tanken? Kannst du vergessen! Deine sensible Haut reagiert sofort mit einem Sonnenbrand - statt Nougatbraun ist deine Sommerfarbe Krebsrot.

7. Es spannt & ziept...

Deine Haut gönnt dir keine ruhige Minute. Im Winter spannt und ziept sie, im Sommer reagiert sie mit Pickelchen. Die perfekte Jahreszeit muss für dich noch erfunden werden.

8. Stress sieht man dir sofort an

Überstunden auf der Arbeit, Stress mit dem Freund und mit den besten Freundinnen will es auch nicht so richtig klappen. Oh nein, deine Haut reagiert auf Stressfaktoren direkt mit Streuselkuchen-Alarm!

9. Für alle Situationen gewappnet

Pickelchen, Rötungen, Schwellungen, trockene Haut, Risse... du hattest sie alle und für alles Situation hast du eine Lösung parat. Ob Creme, Maske, Ernährungstipps oder Salben: Du bist der Experte für alle Hautproblemchen und- wehwehchen.