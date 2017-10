Hallo, Herbst-Beauty! Diese Make-up-Looks liegen jetzt im Trend

Ihr habt Lust auf ein neues, frisches Make-up? Hier kommen Experten-Tipps und die schönsten Make-up-Must-haves für den Herbst.

Von natürlich zart bis intensiv und schimmernd: In Sachen Make-up ist ganz besonders eines gefragt: Inspiration! In geballter Ladung gibt's die auf Pinterest. Dem Herbst widmet die digitale Plattform gemeinsam mit Bloggerin Karin von InnenAussen neue, kreative Beauty-Looks.



Auf einer gemeinsamen Pinnwand werden dazu die besten Tipps und Trends rundum Beauty und Make-up gesammelt. Diese so genannte Pinterest Idea Journey soll euch dabei unterstützen, euren ganz persönlichen Beauty-Look zu finden.



Wir haben Beauty-Expertin Karin nach ihren persönlichen Beauty-Tipps und Herbst-Must-haves gefragt.

gofeminin: Als Beautybloggerin wirst du von zahlreichen Marken persönlich über Neuheiten informiert. Wo informierst du dich außerdem über saisonale Beauty-Trends?



Karin: ​Ich nutze dafür ganz gern die Suchanfrage „Beauty Trends“ bei Pinterest oder suche gezielt nach ersten Informationen zu Limited Editions in den USA. Außerdem lese ich ein paar Zeitschriften aus den USA, die ja oftmals schneller Trends aufnehmen als in Europa.

Welche drei Beauty-Produkte sind für dich absolute Must-haves im Herbst?



Ein schönes, kräftiges Rouge und ein Highlighter, um den fehlenden Sommerteint auszugleichen. Und noch ein farbintensiver Lippenstift, der die Lippen pflegt.

Gibt es bestimmte Beauty-Tools, die ab sofort in deinem Badezimmerschrank weiter nach vorn rücken?



Traditionell gibt es im Herbst immer besonders viele Neuheiten in den Läden zu entdecken, da kann ich mich austoben. Meine Pflege passe ich aber nur ein wenig an und mache abends zum Beispiel ein Fruchtsäurepeeling, damit meine Haut einen schönen Glow bekommt. Und ich greife zu dunkleren Tönen bei Lidschatten, Rouge und Lippenstiften.

Welcher Make-up Trend der Herbstsaison lässt sich besonders leicht umsetzen?



​Kein Trend, sondern ein All-Time-Favorite: Lippen in Beerentönen. Das kann jeder und es geht super schnell. Trendig wird es dieses Jahr, wenn die Farbe auch noch Metallic und matt ist. Und ja: Matt und Metallic sind kein Widerspruch, die Neuheiten beweisen es.

Welches Beauty-Produkt hat in deinen Augen nun ausgedient?



Ich freue mich wirklich, wenn die matten Liquid Lipstick wieder glossigen Texturen weichen, da sie oftmals pflegender sind.

Wie findet man seinen persönlichen Look? Welche Herbstfarben stehen wem am besten?



Das ist DIE Frage schlechthin und man könnte Romane darüber schreiben. Wer sich unsicher ist: Einfach bei Pinterest ein paar Schlagworte eingeben wie: Blaue Augen, blonde Haare, Make-Up. So leicht lassen sich unzählige Inspirationen finden, Tutorials und Tipps für Anfänger.

Warum machst du bei der Pinterest Idea Journey mit?



Da ich mich sowieso fast jeden Abend, manchmal halbe Nächte lang bei Pinterest rumtreibe, ist es mir eine große Freude dabei zu sein. Ich habe dadurch auch schon für mich viel Neues entdeckt und auch etwas davon umgesetzt.

