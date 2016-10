Entspannung pur! Das große Massage 1x1: Welche Technik kann was?

Es gibt so viele Massagetechniken, da kann man schon mal den Überblick verlieren.

Sie kommen aus aller Welt und dienen der Entspannung oder als Heilmittel für Schmerzen. Doch was steckt hinter den verschiedenen Massagetechniken? Was kann Massage bewirken? Wir waren bei Myssage in Köln auf der Pfeilstraße und haben bei Massagetherapeutin Janine Domnick nachgefragt:

1. Für welche Menschen sind Massagen besonders geeignet?

Grundsätzlich gilt: Jeder kann sich massieren lassen - egal ob jung oder alt. Aber auch bei einer entspannenden Massage gibt es Ausnahmeregelungen, zum Beispiel bei speziellen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, Osteoporose oder auch Krampfadern. Wer erkältet ist, bei wem eine Entzündung (z. B. Fieber) oder eine Hauterkrankung vorliegt oder wer vor kurzem von einem Infekt geplagt war, sollte auf Massagen verzichten. Die Massage wäre eine zusätzliche Belastung für den bereits geschwächten Körper.

​Janine Domnick rät ebenfalls: "Ebenso kann die Massage bei Prellungen und Knochenbrüchen kontraproduktiv sein, da in dem Moment Druck auf das Gewebe und die Muskulatur ausgeübt wird". Auch werdende Mamis sollten in den ersten drei Monaten auf eine Massage verzichten. Ab dem zweiten Trimester wirkt sich eine Schwangerenmassage jedoch sehr positiv auf das Befinden aus. "Voraussetzung ist hierfür jedoch eine bisher komplikationsfrei verlaufende Schwangerschaft", so die Massagetherapeutin.

2. Was kann man sich unter den einzelnen Massagen vorstellen?

Janine Domnick erklärt: "Generell lassen sich Massagen in Ganzkörper- und Teilkörpermassagen unterteilen". Bei der Teilkörpermassage werden bestimmte Regionen des Körpers massiert, wie Kopf, Rücken oder Füße. Bei der Ganzkörpermassage werden verschiedene Bereiche einbezogen.

​Die Massagearten hängen von der Herkunft, Technik und Philosophie ab. Bei einer klassischen Massage oder Sportmassage wird zum Beispiel geknetet, gestrichen oder gerieben, während bei einer Ayurvedamassage wie der Abhyanga viel therapeutisches Öl zum Einsatz kommt und überwiegend mit Ausstreichen gearbeitet wird. Bei der Hot Stone wird mit heißen Basaltsteinen massiert, die auf ausgewählten Körperzonen platziert werden. Hier ein kleiner Überblick über die gängigsten Massagearten:

Die klassische Massage

Die klassische Massage sollte nur von ausgebildeten Masseuren oder Physiotherapeuten ausgeführt werden. Sie löst Muskelverspannungen, kann aber auch bei Lähmungen, Rheuma oder nach Verletzungen helfen. Bei dieser Technik werden Grifftechniken wie Streichen, Kneten, Reiben oder Klopfen angewendet, um die Durchblutung der Muskeln zu fördern.

Die Bindegewebsmassage

Diese Massage ist medizinisch anerkannt und kann als Therapie ärztlich verordnet werden. Besonders für Menschen, die unter Kopfschmerzen, Durchblutungsstörungen, Rheuma, Verdauungsproblemen oder Stress leiden. Der Grundgedanke bei dieser besonderen Massagetechnik: Die Nervenfasern in den verschiedenen Rückenpartien sind mit den inneren Organen verbunden.



​Die Fußreflexzonenmassage

Wie bei der Bindegewebsmassage beruht die Fußreflexzonenmassage auf der Vorstellung, dass die inneren Organe über Nervenfasern mit anderen Körperteilen verbunden sind. Die Fußreflexzonenmassage beschränkt sich dabei auf die Füße. Übt man Druck auf die einzelnen Fußzonen aus, kann jedes Organ gezielt stimuliert werden. Empfohlen wir diese Form von Massage zur Behandlung von Rückenschmerzen und Stress.

​Die Thai-Massage

Die medizinische Wirksamkeit ist bisher nicht erwiesen und die Thai-Massage zählt in Deutschland zu den Wellness-Massagen und wird von Masseuren mit unterschiedlichen Ausbildungen ausgeführt. Ziel der Thai-Massage ist grundsätzlich: Der Behandelte soll sich wohlfühlen und Stress abbauen. Die traditionelle Thai-Massage ist eine Druckpunktmassage. Dabei verwendet man Dehnbewegungen und Streckübungen zur Mobilisation der Muskeln und Gelenke.

3. Worauf sollte man bei der Wahl des Massagesalons achten?

Natürlich: Das Massagestudio muss in einem ordentlichen Zustand und sauber sein. Ein professioneller Massagetherapeut hat eine Berufsausbildung und ist in seinem Bereich zertifiziert. Seriöse Anbieter machen keine Heil- oder unseriösen Erfolgsversprechen wie "ich kann Sie heilen", "die Cellulite verschwindet" oder "Sie sehen danach fünf Jahre jünger aus".

​Ein qualifizierter Masseur fragt immer, ob Beschwerden vorliegen, was die Wünsche für die Massage sind oder welche Ziele der Kunde mit der Behandlung verfolgt. Er führt eine Anamnese durch und fragt nach Vorerkrankungen. Ein Masseur klärt immer mögliche Kontraindikationen. Je nach Wunsch oder Anamnese wird eine speziell abgestimmte und individuelle Massage festgelegt. Während der Massage wahrt der Therapeut immer die Intimsphäre des Kunden.

4. Was tun, wenn man nach einer Massage Schmerzen hat?

Janine Domnick sagt: "Hier muss zwischen Wohlfühlschmerz oder tatsächlichen Schmerzen unterschieden werden." Grundsätzlich sollte der Effekt nach einer Massage positiv sein. Wenn man sich hinterher schlechter fühlt als vorher, ist definitiv etwas nicht richtig gelaufen. Dann in dem Fall den Massagetherapeuten darauf hinweisen.

​Wenn es sich jedoch um einen sogenannten Wohlfühlschmerz oder Muskelkater handelt, kann das durchaus passieren. Um Verspannungen zu lösen, geht der Masseur ins Tiefengewebe rein, triggert oder knetet. Das Gewebe wie auch die Muskulatur werden angeregt, ähnlich wie bei einer sportlichen Beanspruchung. Das kann somit zu Muskelkater führen, ist jedoch in dem Fall unbedenklich.

5. Worauf muss man vor und nach der Massage achten?

Manche Menschen haben nach einer Massage Kreislaufprobleme. Vor einer Massage sollte man deshalb auf ein üppiges Essen verzichten sowie auf anregende Mittel wie Alkohol oder Kaffee. Das ist für die Entspannung nicht sonderlich förderlich. Ein voller Magen könnte sich besonders in Bauchlage sehr unangenehm äußern. Nach der Massage ist es wichtig, sich langsam aufzusetzen und viel Wasser zu trinken. Das entgiftet und bringt den Kreislauf wieder in Schwung.