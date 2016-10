Bling, bling: Mirror-Nails sind jetzt DER Maniküre-Hit!

Ein wenig Bling-Bling hat noch niemandem geschadet...

Trend-Alarm in der Beautywelt: Verspiegelte Fingernägel sind DER Trend! Ob Blogger oder Star - jeder liebt die Mirror-Nails (oder auch Chrome-Nails genannt). Auch wir schweben im 7. Mani-Himmel...

Mirror-Nails auftragen

Diesen Look könnt ihr euch mit silbernem oder goldenem Metallic-Nagellack oder mit Folie selber machen. Doch wer auf eine richtige Bling-Bling-Optik setzen will, der braucht "Mirror-Chrome Pigmente" in Puderform. Für rund 5 Euro sind diese Pigmente in professionellen Nagelshops erhältlich. Die Mirror-Chrome Pigmente lassen die Fingernägel im angesagten metallischen Spiegel-Look strahlen. Aber Vorsicht: Die Mirror-Nails sollten nur von einem Profi aufgetragen werden.

So werden Mirror-Nails auftragen:

Schritt 1: Zunächst muss euer Naturnagel aufbereitet werden. Mit einem Buffer werden dann eure Nägel poliert.

Schritt 2: Nun wird ein Primer (flüssiger Haftvermittler) auf die Naturnägel aufgetragen.

Schritt 3: Das Grundiergel, das aushärten muss, bildet dann die Basis. Anschließend wird ein Modelliergel aufgetragen, um den Nagel zu "bilden". Dann wird der Nagel in die gewünschte Form gefeilt.

Schritt 4: Für den optimalen Mirror-Effekt könnt ihr einen schwarzen Nagellack auf den kompletten Nagel auftragen lassen. Unter der UV-Lampe wird alles nun ausgehärtet und die sogenannte Schwitzschicht entfernt. Diese Schicht entsteht, wenn das Gel unter der UV-Lampe trocknet.

Schritt 5: Die Mirror-Chrome-Pigmente werden nun über den Nagel verteilt und anschließend mit einem Schwämmchen in kreisenden Bewegungen verrieben.

Schritt 6: Jetzt wird noch der Nagel poliert, bis die Oberfläche den gewünschten Mirror-Effekt hat und der Nagel wird mit einem Versieglungsgel überzogen.