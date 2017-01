Drahtseile für unsere Nägel - why not? Wire-Nails sind jetzt total angesagt!

Wire-WAS?! Ja, richtig gehört! Wir kleben uns ab sofort Drahtseile auf unsere Nägel.

Der letzte Schrei in Sachen Nagel-Designs kommt aus Korea: die Wire-Nails. Minimalistisch und sehr skurril. Die Idee stammt von Gründerin des 'Unistella Salons' in Korea, Eun-Kyung Park. Sie zaubert aus feinen Drahtseilen die schönsten Looks für unsere Nägel.

Ob als feine Outlines oder als Accessoires - mit ein wenig Drahtseil und Gel kann man wunderschöne Naildesigns zaubern. Na, interessiert? Hier sind ein paar Looks zur Inspiration für euch:

Und was sagt ihr zu den Wire-Nails? Hot or not? Verratet uns eure Meinung auf Facebook!