Braun, Blau oder Grün? Was deine Augenfarbe über deinen Charakter aussagt!

Sag mir, welche Augenfarbe du hast, und ich sag dir, wer du bist.

Was die charakterlichen Eigenschaften von Blondinen angeht, haben unzählige Menschen ihre mehr oder weniger klugen Thesen aufgestellt. Aber hat sich schon mal jemand darüber Gedanken gemacht, was unsere Augenfarbe wirklich über uns aussagt? In der Tat. Auch wenn man selbst eher auf den Gesichtsausdruck oder den Blick achtet, wenn man jemand Neuem begegnet, so gehen viele Forscher noch einen Schritt weiter. Es gibt tatsächlich diverse Studien über den Zusammenhang von Charaktereigenschaften und Augenfarbe.

Neben vielen anderen Studien kam eine Erhebung der Impulse Research Corporation in Los Angeles dabei zu folgenden Ergebnissen:

Blaue Augen

Menschen mit blauen Augen sind - laut Studien - fröhliche, intelligente und aufgeweckte Menschen. Sie mögen keine Routine, sind unabhängig, aufrichtig - und attraktiv. Sie können Gefühle im Negativen wie im Positiven zeigen, das heißt sie können nachtragend und launisch sein, aber auch sehr freundlich, gefühlvoll und hilfsbereit. Sie mögen es, anderen zu helfen und zeichnen sich besonders durch innere Stärke und Ausdauer aus. Während sie als Kind eher schüchtern und vorsichtig sind, gelten sie später doch eher als extrovertierte Persönlichkeiten.

​Negativ: Man sagt ihnen auch ein wenig Egoismus nach.

Braune Augen

Braune Augen haben die meisten Menschen auf der Welt. Gut, dass Braunäugige viele gute Eigenschaften haben: sie gelten als attraktiv, kreativ und optimistisch, unabhängig und zuverlässig. Obwohl sie echte Individualisten sind, sind sie kontaktfreudig, loyal, fürsorglich und umgänglich - zumindest zu den Menschen, die ihnen im Leben wichtig sind. Gleichzeitig haben sie auch eine eher ernste, scheue Seite. Dazu gelten sie als praktisch und eigenständig, durchsetzungsstark und selbstbewusst. Einige Studien belegen den Braunäugigen auch, dass sie morgens nur schlecht aus dem Bett kommen, weil sie zwar mit weniger Schlaf auskommen, aber auch häufig schlecht schlafen.

Negativ: Sie können mitunter etwas launisch sein.

Grüne Augen

Grüne Augen faszinieren und werden von vielen als besonders schön empfunden - einfach weil sie eher selten sind. Wer grüne Augen hat, gilt deshalb auch als sexy, verführerisch und ein wenig geheimnisvoll. Und sie vereinen vermeintlich gegensätzliche Charaktereigenschaften: So können sie dominant und zugleich milde sein, vorsichtig und stark, unberechenbar aber auch mit einer Engelsgeduld ausgestattet. Dank all dieser Gegensätze können sie auch oft nur schwer eingeschätzt werden. Emotional sind sie eher zurückhaltend, suchen nach langen, ernsten Beziehungen im Leben. Was noch? Sie sollen kreativ, selbstständig, intelligent und neugierig sein, sind lebensfrohe und glückliche Menschen. Das klingt nahezu perfekt.

Negativ: Sie sind oft eifersüchtig.

Graue Augen

Personen mit grauen Augen sind eher schwer einheitlich zu charakterisieren. Ihnen allen ist aber gemein, dass sie eher extreme Charaktere sind. Menschen mit dunkelgrauen Augen sind daher entweder extrem sprunghaft oder extrem ausgeglichen. Menschen mit hellgrauen Augen sind hingegen meist zurückhaltend und haben es schwer, ernst genommen zu werden. Sie sind eher angepasste und ruhige Typen. Wer ihnen seine Gefühle offenbart, wird verwundert sein, wie verunsichert sie dadurch sind. Dabei nehmen sie die Liebe sehr ernst, sind romantisch und leidenschaftlich. Aber eben auf eine sanfte und ruhige Art.

​​Negativ: Sie gelten als berechnend und manchmal sehr stur.

Haselnussbraune, eher hellbraune Augen

Hier kommt es darauf an, wie hell beziehungsweise wie dunkel das Braun ist. Denn das zeigt sich charakterlich sehr. Allen gemein ist, dass Menschen mit haselnussbraunen Augen als selbstbewusst, unabhängig und spontan gelten. Wild entschlossen gehen sie Risiken ein, sind abenteuerlustig und umtriebig. Neue Erfahrungen reizen sie. Sowieso zeigen Menschen mit haselnussbraunen Augen eine große Lebensfreude, die ansteckt. Aber auch diese großen Abenteurer zeigen sich auch als tiefsinnige, verantwortungsvolle Mitmenschen, die ihre eigenen Grenzen kennen und respektieren.

Negativ: Manchmal sind sie schwer zu durchschauen und ein wenig egoistisch.

Dunkelbraune, fast schwarze Augen

Menschen mit sehr dunklen, fast schwarzen Augen sind eher selten. Sie gelten - laut Studien - als lebensfrohe, dynamische und intelligente Persönlichkeiten. Leider haben sie ihr Temperament nicht immer so gut im Griff und gehen schon mal an die Decke, sind impulsiv und direkt. Das verschafft ihnen jedoch auch den nötigen Respekt von ihrer Umwelt. Da wundert es kaum, dass sie oft Abenteurer und Anführer sind und eine würdevolle, mysteriöse Aura besitzen.

Negativ: Manchmal können sie überheblich wirken und neigen ab und an dazu etwas griesgrämig zu sein.