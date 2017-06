Sommer-Must-haves: DIESE Schuhe trägt jetzt jede stylische Frau!

Wir gestehen: Wir sind verrückt nach Espadrilles und hätten gerne 20 Paar im Schrank. Die sommerlichen Schuhe sind einfach so herrlich bequem und lassen sich noch dazu super stylen.

Und im Gegensatz zu Sandalen können wir in den Trendschuhen auch mal locker 15 Kilometer laufen - unerlässlich für alle, die im Urlaub gerne die Umgebung zu Fuß unsicher machen. Wir haben uns auf Blogs und in den Shops nach den Trends in Sachen Espadrilles umgeschaut. Eines kann man schon mal sagen: Diesen Sommer geht es fruchtig zu!

Denn zu den absoluten Lieblingen stylischer Frauen gehören jetzt Espadrilles mit poppigen Obstmotiven. Ganz vorne liegen dabei Zitrusfrüchte wie Zitronen und Orangen. Die sauren Früchte sind einfach das Trend-Print schlechthin. Aber auch mit Kirschen oder Ananas auf den Espadrilles macht ihr dieses Jahr nichts falsch. Wem die Früchtchen zu "kindisch" sind, kann zu Espadrilles mit romantischen Blütenstickereien greifen. Auch die belegen auf dem Trend-Treppchen einen der vorderen Plätze. Genau wie mädchenhafte Espadrilles aus Spitze oder Hingucker-Modelle in angesagten Metallic-Tönen. Sportlicher kommen die ebenfalls super trendigen blau-weiß gestreiften Espadrilles daher.