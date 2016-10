Home / Fashion & Beauty / Luxus / Paris Fashion Week: Balmain macht uns Frauen im Sommer 2017 zu echten Amazonen!

Das Edel-Label Balmain macht die Frauen im Sommer 2017 zu echten Amazonen.

Anlässlich der Fashion Week in Paris präsentiert Balmain die neue Kollektion für die Saison Frühjahr/Sommer 2017. In einer täuschend echt wirkenden Dschungel-Kulisse zeigen die Models die Trend-Looks fürs nächste Jahr.

Glaubt man den Modeschöpfern ist 2017 der Kriegerinnen-Look angesagt: Schnürungen, breite Gürtel, Cut-Outs und Military-Farben erinnern an Xena & Co. und sind eine Hommage an die weibliche Stärke. Für aufregende Akzente sorgen in der neuen Balmain-Kollektion Python-Muster in Knallfarben wie Orange, Violett oder Grün oder Ultramarinblau.





Eine starke Kollektion für das starke Geschlecht!