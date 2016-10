Home / Fashion & Beauty / Make-up & Pflege / Halloween 2016: Wie genial sind denn diese Pokémon-Kostüme?!

Nach dem riesigen Hype um das Spiel 'Pokémon Go' führt dieses Jahr zu Halloween kein Weg an den Anime-Figuren vorbei. Das Schöne daran ist, dass die Auswahl an potenziellen Kostümen dabei gewaltig ist: Es gibt schier unendlich viele Pokémon, allein im Spiel 'Pokémon Go' sind es 151 verschiedene, dazu gibt es zahlreiche Charaktere aus der beliebten Anime-Serie. Wenn ihr dieses Halloween also nicht die zehnte Harley Quinn des Abends sein wollt, lasst euch hier inspirieren.