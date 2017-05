Met Gala 2017: DIESE Looks haben es in sich!

Dessous-Label Etam: SO sexy ist die Pariser Fashion Week!

Wo treffen Horror-Looks auf Hammer-Kleider? Richtig bei der alljährlichen Met Gala in New York!

Bei kaum einem anderen Ereignis tummelt sich so viel Hollywood-Prominenz wie bei der Met Gala in New York. Eigentlich geht es bei der von Vogue-Chefin Anna Wintour gehosteten Veranstaltung ja um den guten Zweck. Eigentlich... Denn für die meisten Promidamen steht etwas anderes im Vordergrund: der große Auftritt.

Unter dem etwas nebulösem Dresscode die "Kunst des Dazwischen" zeigte die Creme de la Creme des Showbiz, was sie zu bieten hat. Model Bella Hadid präsentierte ihr "Dazwischen" in einem hautengen Nackedei-Catsuit, der mehr zeigte als er verbarg. Und auch Model-Kollegin Kendall Jenner ließ in ihrem Netzkleid tief blicken.

So gut wie alles verhüllte dagegen Sängerin Katy Perry. Die Sängerin hätten wir mit ihrem roten Schleier, der avantgardistischen Krone und den raspelkurzen blonden Haaren kaum wieder erkannt.

Neugierig, was die anderen Promidamen so trugen? Dann klickt euch durch unser Album. Viel Spaß!