Kurz und gut: Modische Kurzhaarfrisuren für jeden Typ

Festival-Outfits 2017: DIESE Looks sind perfekt fürs Festival!

Fans von Kurzhaarfrisuren haben derzeit viele Möglichkeiten, denn die Friseure lieben modische Kurzhaarfrisuren in allen Varianten: Wild und punkig, aber auch feminin und elegant sind die aktuellen Kreationen für kurzes Haar.



Der aktuelle Wetlook lässt sich mit kurzen Haaren besonders gut umsetzen. Gegelte Seiten werden zu langem Pony kombiniert oder gleich das Deckhaar mit dem Stylingprodukt auf Hochglanz gebracht.



Ganz kurze Seiten, die schon in Richtung 'Undercut' weisen, möchten die Trend-Scouts unter den Friseuren ebenso auf unseren Köpfen sehen. Mut beweisen kann man aber auch schon mit weniger radikalen Maßnahmen: Farbige Strähnchen liegen im Trend und erlauben facettenreiche Kurzhaarfrisuren. Die Trend-Botschaft für alle, die feminine Kurzhaarfrisuren lieben, sind softe Wellen im Deckhaar und Pony.



Modische Kurzhaarfrisuren sind Verwandlungskünstler. Wie vielfältig sich in diesem Jahr kurzes Haar noch tragen lässt - wir zeigen es Ihnen auf den folgenden Seiten.





Bild: © Goldwell