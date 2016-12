Home / Fashion & Beauty / Haare & Frisuren / Lockenfrisuren: Die schönsten Looks für lockiges Haar

Achtung, lieber Sleek-Look: Lockenfrisuren sind zurück und machen sich dran, glatten Haaren den Titel um die Lieblingsfrisur von Haar-Stylisten und Designern abzulaufen. Wir finden diese Entwicklung toll, denn die aktuellen Lockenfrisuren sind wunderbar weiblich und passen perfekt zum Retro-Trend in der Mode.



Wichtig dabei: Locke ist nicht gleich Locke. Leicht krause, geöffnete Krissellocken, die sehr natürlich wirken, haben kompakte, hochglänzende Glamourlocken in Sachen Trend-Faktor schon überholt. Dabei sind die aktuellen Lockenfrisuren dennoch sehr wandlungsfähig: von lässigen Looks bis eleganten Locken im 40er Jahre Stil ist alles drin.



Hinzu kommt: Glatte Haare in eine der angesagten Lockenfrisuren zu verwandeln, ist so einfach wie nie: Lockenstäbe gibt es jetzt in unterschiedlichsten Varianten und mit Technik, die das Haar sehr schonend formt. Wer langfristig auf Locken setzen möchte, sollte sich über die neuen Formen der Dauerwelle informieren. Keine Angst vor der Pudel-Krause: Die moderne Dauerwelle legt das Haar in Locken, die ganz natürlich wirken.



Lust auf Locken? Dann sucht euch einfach eure Favoriten unter den Lockenfrisuren aus. Wir zeigen euch Locken-Looks von kurz bis lang und von offen bis hochgesteckt.