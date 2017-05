Yeah, diesen Trend feiern wir so richtig!

Sie sind DAS Must-have der Saison und noch dazu richtig cool. Die Rede ist von rockigen Bandshirts. Die bedruckten Oberteile mausern sich gerade zu den absoluten Lieblingen der Fashion-Welt und werden von Promis und Bloggerinnen rauf- und runtergetragen. Besonders beliebt: Bandshirts von echten Rock-Klassikern wie AC/DC oder Guns n' Roses im 80s-Look.

d e n i m 💙 we are on our way to the beach ✔️ #balenciaga #aylinkoenigtravels http://liketk.it/2r9jE #liketkit @liketoknow.it Ein Beitrag geteilt von A Y L I N K Ö N I G (@aylin_koenig) am 25. Apr 2017 um 10:38 Uhr

Achtung, Fettnäpfchen!

Ja, Bandshirts sind super angesagt, keine Frage. Allerdings solltet ihr ein Bandshirt nicht nur tragen, weil es so schön aussieht. Ihr solltet die Band, die auf eurem Busen prangt, auch tatsächlich kennen und im besten Fall wirklich gut finden. Ansonsten lauft ihr Gefahr, euch vor echten Fans schnell lächerlich zu machen.

Off duty in our Bonnie jeans! 💥 @shop_sincerelyjules shopsincerelyjules.com Ein Beitrag geteilt von JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) am 22. Apr 2017 um 10:21 Uhr

Die 10 schönsten Looks: So könnt ihr Bandshirts kombinieren

​Bislang haben wir unsere Bandshirts ja am liebsten zur Jogginghose getragen. Doch die Fashion-Bloggerinnen zeigen, wie toll sich die bedruckten T-Shirts auch im Alltag tragen lassen.



Super rockig und leger ist die Kombi aus Bandshirt und Destroyed Jeans. Dazu passen Lederjacke und weiße Sneaker für den Alltag - am Abend sorgen Pumps für die Edel-Note. Perfekt fürs Festival ist die Mischung aus Bandshirt, Shorts und Sandalen. Kombiniert ihr zu eurem Bandshirt dagegen einen sexy Lederrock und High Heels wird der Look partytauglich. Die 10 schönsten Blogger-Styles zum Nachmachen seht ihr in der Galerie.

​Unser Tipp: Brecht den lässigen Look des Bandshirts auf, indem ihr funkelnden Schmuck oder eine edle Tasche dazu stylt. Auch feminine Kleidungsstücke wie ein Plisseerock oder High Heels sorgen für den Glam-Rock-Faktor in eurem Outfit!

Hier gibt's die coolsten Bandshirts

Ihr habt noch gar kein Bandshirt im Schrank oder wollt eure Sammlung um ein neues Exemplar erweitern? Wir waren für euch in den Onlineshops unterwegs und haben eine Shopping-Galerie mit den coolsten Bandshirts zusammengestellt.

Runnin' around town in head to toe @missguided 🤘🏽 #missguided #babesofmissguided #ad Ein Beitrag geteilt von Gabi Gregg (@gabifresh) am 27. Feb 2017 um 10:55 Uhr

s u n d a y | but first coffee ☕️ http://liketk.it/2qFPb @liketoknow.it #liketkit #AylinxNETAPORTER #prada #acdc #hmootd Ein Beitrag geteilt von A Y L I N K Ö N I G (@aylin_koenig) am 12. Mär 2017 um 3:57 Uhr

