Vergesst Lack-Shopper und Glitzer-Clutch - die neuen Trendtaschen sind wahre Naturburschen.

Diesen Sommer bekommen wir liebend gerne einen Korb. Zumindest, wenn er in Form dieser wunderschönen Trendtaschen daherkommt. Die fein geflochtenen Korbtaschen und Modelle aus robust wirkendem Bast sind gerade DER Hit unter Fashionistas.

Besonders angetan haben es uns runde oder halbmondförmige Umhängetaschen aus feinem Korbgeflecht. Diese It-Bags sind echte Styling-Wunder und passen sowohl zum romantischen verspielten Sommerkleid als auch zum coolen Jeans-Look. Geradezu perfekt sehen die trendigen Korb- und Basttaschen zu weißer Kleidung aus. Diese Traumkombi versprüht Urlaubs-Flair pur!

Basttaschen kombinieren: DIESE Kleidung passt perfekt dazu

Eine echte Traumkombi ist die Mischung aus weißer Kleidung und Basttasche. Dunkle Taschen würden zur strahlend hellen Sommermode schlichtweg zu dominant wirken. Die sandfarbenen Trendtaschen sind dagegen perfekt und verströmen Urlaubs-Feeling pur.



In Sachen Schuhe sollten ihr den leichten und legeren Stil der Korb- bzw. Basttasche aufgreifen. Ideal zum Look sind zarte Schnürsandalen in hellen Braunnuancen oder die immer noch super angesagten Pompom-Sandalen. Wie ihr die super einfach selber machen könnt, verraten wir euch hier! Mit einem Strohhut setzt ihr eurem Trend-Outfit die Krone auf.

