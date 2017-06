DIESE Trend-Teile sind buchstäblich unsere Rettung!

Kreischende Möwen, rauschende Wellen und jede Menge Hotties, die sich zu David Hasselhoffs 'I'll be there' in die Fluten stürzen. Na, klingelt's?



Die Rede ist natürlich von Baywatch! Die Rettungsschwimmer von Malibu sind jetzt zurück und erobern statt die heimischen Wohnzimmer nun die Kinosäle. Natürlich gewohnt sexy, wenn auch nicht mehr ganz so kultig, wie das 80er-Original.

© Getty

Wir geben zu, auch uns macht das Revival unserer Lieblingsserie aus den 80s ein bisschen nostalgisch. Und anscheinend geht es den Modemachern genauso, denn für sie ist DAS Kult-Kleidungsstück der Serie jetzt der wichtigste Trend am Strand: der knallroten Baywatch-Gedächtnis-Badeanzug, stilecht mit hohem Bein- und rundem Halsausschnitt. Hot, hot, hot!

© Zara

Deswegen ist der 80s-Badeanzug ein MUSS

Skeptiker aufgepasst. Es gibt gleich mehrere Gründe, die für den Badeanzug im 80s-Style sprechen:

1. Durch den hohen Beinausschnitt wirken die Beine super lang und insgesamt schlanker.

2. Der Badeanzug kaschiert perfekt kleine Röllchen.

Und 3. Man kann nach Lust und Laune springen und planschen, ohne dass irgendetwas rausrutscht.

Summertime happiness! White sand, blue sky and unmissable swimsuits! [One piece SUSAN IM00028] #Calzedonia #ItalianBeachwear #GirlGang Ein Beitrag geteilt von Calzedonia Official (@calzedonia) am 10. Mai 2017 um 6:56 Uhr

Trend-Teile zum Nachshoppen

​Eine echte Win-Win-Win-Situation also und genügend gute Gründe, um sich einen sexy Einteiler zuzulegen. Wir haben die Shops nach den schönsten Baywatch-Badeanzügen durchsucht: DAS sind unsere Favoriten!