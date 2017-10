Cord? Kannten wir bisher nur von eingestaubten Altherren-Sakkos. Doch das ist vorbei! Denn Cord hat sich zum Trend-Material im Herbst gemausert. Und wir verraten, wie du ihn richtig stylst.

Noch so ein Trend, von dem wir nicht gedacht hätten, dass er mal heiß begehrt wird. Bislang war brauner Cord ja eher alten Englisch-Professoren vorbehalten. Doch im Herbst und Winter 2017 beweist der Stoff: Er kann auch stylisch!



Gesichtet wurde das flauschig-gestreifte Material schon an den Besucherinnen der Fashion Weeks in Paris und New York. Ein sicherer Indikator dafür, dass der Trend bald auch in unseren Schränken landet. Besonders angetan haben es den Mode-Profis übrigens Oversize-Blazer in warmen Cognac-Tönen, die aussehen, als hätte sie gerade noch Opa Alfred getragen, oder ausgestellte Cord-Hosen im 70er-Style - am liebsten in poppigen Rosatönen.

What's up ladies? #pfw #streetstyle + @voguespain Ein Beitrag geteilt von Diego (@collagevintage2) am 4. Okt 2017 um 7:53 Uhr

Cordjacken kombinieren: So sieht dein Look modern aus

Da brauner Cord an sich eher spießig und ein bisschen altbacken wirkt, ist es wichtig einen modernen Gegenpol in deinem Look zu setzen. Kombiniere zum Cord-Blazer zum Beispiel eine gerade geschnittene Jeans und Sneaker. Dadurch wirkt dein Look insgesamt jung und lässig.

Street Style @pollini #pollini #losangeles #ad Ein Beitrag geteilt von Linda Tol (@lindatol_) am 19. Okt 2017 um 10:01 Uhr

Cordhosen kombinieren: Trend-Look zum Nachstylen

Auch Cordhosen lassen sich super einfach kombinieren. Trag zur rosa Hingucker-Hose einfach ein schlichtes Shirt und darauf eine Jeansjacke. Wichtig: Steck das Oberteil in den Bund der Cordhose. Dadurch wirkt deine Figur proportionierter. An die Füße kommen Stiefeletten oder spitze Pumps - die zaubern in Kombination mit dem Cord-typischen Streifenmuster unglaublich lange Beine. Für den letzten Schliff sorgen funkelnde Statement-Ohrringe.

Mirela, Paris #pfw #streetstyle + @voguespain Ein Beitrag geteilt von Diego (@collagevintage2) am 5. Okt 2017 um 9:52 Uhr

Must-haves im Herbst: Hier gibt's die schönsten Cord-Teile

Wir waren in den Shops unterwegs und haben das Schönste aus Cord für dich zusammengestellt. Spar dir das stressige Hetzen durch die Stadt und schlag einfach online zu!