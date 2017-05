Der Abiball rückt unaufhaltsam näher und dir fehlt noch ein Kleid? Keine Panik! Wir haben da was für dich.

Das Abi ist in der Tasche, jetzt heißt es: Feiern! Doch natürlich nicht in einem 08/15-Kleid, sondern in einer atemberaubenden Robe. Schließlich ist der Abiball einer der wichtigsten Abende in deinem Leben und wer will bei einem solchen Anlass nicht umwerfend aussehen?



Du hast noch kein passendes Abiballkleid gefunden? Dann kommt hier die Rettung! Wir haben die Onlineshops nach den schönsten Abendkleidern durchstöbert. Und das Beste: Alle Abiballkleider kosten weniger als 100 Euro und sind - wenn du heute noch bestellst - schon Anfang nächster Woche bei dir. Also perfekt für alle Last-Minute-Shopperinnen!

