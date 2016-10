Haben wollen! Die 3 wichtigsten Mantel-Trends im Herbst und Winter 2016/2017

Ihr wollt euch eine neue Jacke oder einen neuen Mantel zulegen? Wir zeigen euch die wichtigsten Jacken- und Mantel-Trends 2016 und verraten, welche Modelle auch 2017 angesagt bleiben!

Jacken- und Manteltrend 2016/2017: Durch die rosarote Brille

Wer zu den Fashionistas gehören möchte, sollte jetzt seine mädchenhafte Seite zeigen. Am besten geht das jetzt mit rosafarbenen Jacken und Mänteln, denn die gehören zu den Mantel-Trends 2016/2017.



​Egal ob kurze Bomberjacke, langer Wollmantel oder rockige Bikerjacke: In dieser Saison gibt liebliches Rosa den Ton an.

Das Tolle an den femininen Jacken und Mänteln: Sie passen sowohl zu lässigen Jeans-Outfits als auch zu eleganten Business-Looks. Besonders stimmig wird euer Look, wenn ihr zum rosafarbenen Trend-Mantel ein Outfit in zarten Tönen wie Hellblau, Grau und Weiß kombiniert.

​Tipp: Achtet bei der Wahl des Mantels darauf, dass der Rosaton zu eurem Farbtyp passt. Wenn ihr eine eher blasse, rötliche Haut habt, solltet ihr zu kühlen Rosatönen mit leichtem Blaustich greifen, hat eure Haut einen gelblichen Unterton ist ein warmes Nude-Rosa eine gute Wahl.

Lust auf Rosa? HIER gibt's die Trend-Teile!

Mantel-Trend 2016/2017: Hallo, grauer Panther!

Die mädchenhafte Farbe ist nicht so euer Ding? Dann könnte der zweite Jacken- und Mantel-Trend 2016/2017 etwas für euch sein. Denn neben Rosa zählt auch Grau zu den Trendfarben im Herbst und Winter.



Besonders angesagt sind knie- oder wadenlange Wollmäntel. Die können entweder schmal und elegant geschnitten sein und ein schmales Revers haben oder lässig im Oversize-Stil geschnitten sein.

Ja, Wollmäntel sind nicht günstig. Doch es gibt drei gute Gründe, sich einen grauen Mantel zuzulegen:

1. Diese Trend-Mäntel sind zeitlos und werden auch 2017 noch angesagt sein.

2. Sie lassen sich super einfach kombinieren und passen zu einem Lässig-Look mit Sneakern genauso gut, wie zu einem eleganten Outfit mit Kleid oder Rock.

3. Sie wirken sehr edel und lassen euch seriös uns stilsicher wirken.

Damit ihr in eurem neuen Trend-Mantel eine gute Figur macht, solltet ihr darauf achten, dass der Schnitt zu eurer Figur passt. Hier erfahrt ihr, welcher Mantel zu wem passt und warum!

Grauer Mantel gewünscht? DAS sind die schönsten Modelle!

Jacken- und Mantel-Trend 2016/2017: Her mit dem Tarnumhang!

Der dritte Mantel-Trend in diesem Herbst und Winter zeigt sich auffällig unauffällig. Tarnfarben und Camouflage-Muster sind der Anti-Trend zum lieblichen Rosa und sorgen bei den Bomberjacken, Parkas und Trenchcoats für einen militärischen Look.

Die olivegrünen oder kakifarbenen Jacken und Mäntel wirken viel legerer als die grauen Wollmäntel und passen deshalb gut zu einem entspannten Freizeit-Style mit Skinny Jeans und Kuschelpullover.



Ihr mögt Stilbrüche? Dann tragt die Military-Trendjacken zu einem femininen Outfit mit Spitzenkleid oder Volant-Bluse und Rock. Dazu passen derbe Leder-Boots.

Nachshoppen erwünscht: Diese Military-Jacken lieben Modefrauen!