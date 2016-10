Jeans-Trends im Herbst: Für DIESE Trend-Teile musst du nicht mal Geld ausgeben!

Ihr sucht nach einer neuen coolen Jeans? Wir zeigen euch alle Jeans-Trends für den Herbst und Winter 2016/207. Und das Beste: Die Trend-Jeans könnt ihr super einfach selber machen!

Trend-Jeans sehen super stylisch aus, aber die angesagten Hosen haben einen Haken: Sie sind meistens ganz schön teuer.



Unser Tipp: Spart euch das Geld lieber! Denn die Jeans-Trends 2016/2017 lassen sich super schnell und easy selber machen. Wir zeigen euch, wie das geht!

Jeans-Trend 1: Cropped Jeans - So könnt ihr die Trend-Jeans selber machen!

Zu den Must-haves in Sachen Jeans zählen im Herbst und Winter 2016/2017 ganz klar Cropped Jeans. Cropped bedeutet nicht anderes als "abgeschnitten". Statt bodenlang und sauber umgenäht, zeigen sich Skinny, Boyfriend und Schlagjeans also jetzt knöchellang und mit ausgefranstem Saum. Hochwasser-Alarm!

Das Tolle an diesem Jeans-Trend: Ihr könnt die angesagten Cropped Jeans super einfach selber machen. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Geodreieck, Kreide und eine Stoffschere.



Und so geht's:

1. Wählt eine Jeans aus eurem Kleiderschrank aus, die ihr zu einer trendigen Cropped Jeans machen wollt. Unser Tipp: Wählt eine Skinny Jeans. Die sehen knöchellang schmeichelhafter aus als gekürzte Schlagjeans.



2. Zieht die Hose an und malt mit der Kreide einen Strich ca. 3-2 Finger breit oberhalb des Knöchels.

​3. Zieht die Hose aus und messt den Abstand von der Markierung bis zum Saum ab. Besonders einfach geht das, wenn ihr das Geodreieck so haltet, dass ein rechter Winkel zwischen Seitennaht und Markierung entsteht. Zeichnet jetzt eine Linie auf Höhe der Markierung, parallel zum Saum ein.



4. Übertragt den gemessenen Abstand jetzt auf das andere Hosenbein, zeichnet dort ebenfalls die Schnittlinie ein und schneidet anschließend die Hosenbeine ab. Jetzt könnt ihr den Saum noch ausfransen. Fertig ist die selbstgemachte Cropped Jeans!

Jeans-Trend 2: Patches

Ihr habt viele langweilige Jeans im Schrank oder ein altes Modell von Mama ergattert? PERFEKT! Denn gerade die etwas weiter geschnittenen Jeans wie Boyfriend oder die eben erwähnten Mom Jeans (etwas höherer Bund und etwas weitere, leicht karottige Beine) lassen sich wunderbar mit Patches aufpimpen.

​Die Bügelbilder gibt es in unzähligen Varianten. Besonders trendy: Comic-Motive wie Smiley, Schriftzüge oder Tierbilder. Am besten kauft ihr gleich eine ganze Ladung und verteilt sie wild auf den Hosenbeinen und den Taschen. Coole Patches gibt es zum Beispiel bei ilovepatches.de.



Mein Tipp: Achtet beim Kauf darauf, dass es sich tatsächlich um Bügelbilder handelt. Denn es gibt auch viele klassische Aufnäher, die ihr mit der Nähmaschine oder von Hand auf den Stoff aufnähen müsst. Das dauert länger und ist mühsamer, als das Aufbügeln.

Jeans-Trend 3: Destroyed Jeans - Lieber selber machen, als teuer kaufen!

Gute Nachrichten Mädels: Destroyed Jeans bleiben auch im Herbst und Winter 2016/2017 in! Wer noch keine im Schrank hat, sollte sich schleunigst eine zulegen. Aber anstatt sich die kaputten Jeans für viel Geld zu kaufen, solltet ihr sie lieber schnell und einfach selber machen. So spart ihr Geld und könnt eine alte Jeans recyceln. Wenn das mal nicht nachhaltig ist!



Wie ihr die Trend-Jeans ganz einfach nachmachen könnt, zeigen wir euch HIER.



Übrigens: Destroyed Jeans mit großen Löchern könnt ihr auch super bei frostigen Temperaturen anziehen. Statt sie auf nackter Haut zu tragen, solltet ihr im Winter eine Strumpfhose darunter tragen. Super stylisch sehen zum Beispiel Strumpfhosen mit Spitzenmuster aus!

