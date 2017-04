Du willst dein Stilgefühl unter Beweis stellen? Dann sollte DAS schleunigst in deinen Kleiderschrank wandern.

Von wegen kleinkariert! Im Frühling und Sommer 2017 ist Karo DAS Must-have-Muster schlechthin. Besonders heiß begehrt: das klassische Vichy Karo in Schwarz-Weiß. Egal, ob als lässiges Hemd, sexy Jumpsuit, trendy Wickelbluse oder edle Hose - die karierten Teile sind meeega in.

Karomuster lassen sich super easy kombinieren

Auch wir sind ganz verliebt in den Karo-Trend und das aus gleich zwei Gründen: 1. Das Muster lässt uns gleichzeitig modisch und seriös wirken. Und 2. Karomuster lassen sich spielend einfach kombinieren. Egal, ob Jeans, Marlenehose oder Jeansrock zu schwarz-weißen Karo-Oberteilen geht einfach alles.



Mit einer Boyfriend Jeans in Destroyed Optik wirkt dein Look lässig und unaufgeregt, kombinierst du eine elegante Jeans in dunkler Waschung dazu, wirkt der Karo-Look direkt super edel und eignet sich toll fürs Büro.

Dir haben es Karo-Rock oder Karo-Hose angetan? Zu diesen Trend-Teilen könnt ihr prima ein lässiges T-Shirt mit Aufdruck kombinieren. Klassischer wird das Outfit, wenn du eine schlichte weiße Bluse dazu stylst. Mit weißen Sneakern bringst du Coolness in deinen Look - mit Ballerinas wird es feminin und verspielt.

Trend-Teile zum Nachshoppen

Besonders die Kombi aus Karos und romantischen Volants hat es den Fashionistas gerade angetan. Hier kannst du die Trend-Teile direkt und ganz bequem bei Zalando & Co. nachshoppen!

