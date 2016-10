Echte Trendsetterinnen denken immer eine Saison voraus. Deshalb zeigen wir euch schon jetzt alle Modetrends im Frühjahr/Sommer 2017, verraten, was die Must-haves der Sommermode sind und wie die Trendfarben 2017 aussehen.

Zugegeben, es ist noch ziemlich lange hin, bis die Sommermode 2017 in die Läden kommt. Trotzdem ist es spannend, einen Blick in die Zukunft zu wagen und die Modetrends Frühjahr/Sommer 2017 unter die Lupe zu nehmen. Was kommt und was bleibt? Wir haben die Antwort!

Trendfarben im Frühling/Sommer 2017: Jetzt wird's bunt!

Während im Herbst und Winter noch sanfte Pastelltöne und gedeckte Farben die Mode dominiert haben, zeigen sich die Trendfarben 2017 um einiges knalliger.



Butterblumengelb, Himmelblau, Grasgrün, Hellrosa, Pink und Orange erinnern an blühende Frühlingswiesen und machen Lust auf die Sommermode 2017. Ihr mögt es auffällig? Dann greift zur Trendfarbe Lila!

Doch die Frühlings- und Sommermode 2017 schlägt auch sanfte Töne an: ​Zu den Trendfarben 2017 gehören auch Nude, helle Pfirsichnuancen, Sandtöne und Weiß.

Durch die Blume: Florale Prints sind im Frühling und Sommer 2017 angesagt

Passend zu den frühlingshaften Trendfarben 2017 zeigt sich auch die Sommermode herrlich blumig. Egal, ob auf leichten Mänteln, wallenden Kleidern, Midiröcken oder Blusen - überall blüht es.



Die angesagten Blumenprints reichen dabei von geometrisch reduzierten Prints, über kleinflächige Blümchen bis hin zu großen exotisch wirkenden Mustern wie Hibiskus- oder Kaktusblüten.

Mustergültig: Streifen und Karos sind DIE Trendmuster 2017!

​Bleiben wir bei den Mustern: Neben Blumen geben vor allem Streifen und kleine Karos bei den Modetrends 2017 den Ton an. Wer nächsten Frühling zu den Trendsetterinnen gehören möchte, sollte sich also schleunigst ein Streifen- oder Karoteil zulegen. Besonders trendy: weite Hosen mit etwas breiteren Längsstreifen.



Tipp: Kombiniert in eurem Outfit Streifen und Blumenprints miteinander. Dieser Mustermix ist 2017 ein echter Trend-Style!

Goldene Mitte: Taillengürtel sind DAS Must-have im Frühjahr/Sommer 2017

Mädels, schnallt euch an! Und das meinen wir wörtlich. Denn einer der wichtigsten Modetrends im Frühjahr/Sommer 2017 sind Taillengürtel. Die sah man bei den Fashion Weeks in Mailand, New York und Paris auf fast jedem Runway.



Das Tolle am Gürtel-Trend: Ihr müsst dafür nicht mal Geld ausgeben. Statt extra einen Taillengürtel zu kaufen, könnt ihr auch einfach einen oder gleich mehrere "normale" Gürtel lässig um eure Taille knoten.



Tipp: Mit einem derben Ledergürtel könnt ihr super ein romantisches Blumenkleid aufpeppen!

Pump up the Volume: Voluminöse Oberteile liegen 2017 im Trend

Darf's ein bisschen mehr sein? Gerne! Wer im Frühling und Sommer 2017 zu den Mode-Profis gehören möchte, sollte obenrum auf Volumen setzen. Super trendy sind Blusen mit großen Puffärmeln, XXL-Volants und extra breiten Schultern.



Wichtig beim Styling: Kombiniert schmale Unterteile wie Skinny Jeans oder Bleistiftrock dazu. So wirkt eure Figur trotzdem schmal.

OMG: Die 80er sind zurück!

Schrille Farben, ganz viel Metallic, Schulterpolster und auftoupierte Haare - na klingelt's? Richtig, die 80er-Mode ist wieder da! Bei den Designern besonders beliebt: die Retro-Farbkombi Schwarz-Pink, Lackleder und schwarzer Samt.



Kramt also schon mal die knallbunten Flausch-Pullis und Samtblazer raus, denn damit liegt ihr im Frühling voll im Trend!

Yeeeeehaaa! Der Western-Style gehört zu den Trend-Looks im Frühjahr 2017

Wildlederjacken mit Fransen, Lederbänder, die locker um den Hals baumeln und natürlich der obligatorische Cowboy-Hut: Mit der Sommermode 2017 zieht echtes Western-Feeling in euren Kleiderschrank ein.

Was bleibt im Frühling und Sommer 2017 angesagt?

1. Carmen-Ausschnitt

Gute Nachrichten an alle, die gerne Schulter zeigen. Eure geliebten Carmenblusen und schulterfreien Kleider könnt ihr 2017 einfach weiter tragen, denn dieser Modetrend bleibt!

​2. Überlange Ärmel

Oberteile, deren Ärmel so lang sind, dass die Hände komplett verschwinden, sind ja im Herbst und Winter 2016 schon mega angesagt. Und die XXL-Schnitte begleiten uns auch noch 2017.

3. Ethno-Prints

Kein Sommer ohne Ethno-Prints! Die folkloristischen Muster gehören auch 2017 zu den Must-haves. Also bewahrt eure Ethno-Sommerkleider und Accessoires gut auf, ihr werdet sie nächstes Jahr brauchen!