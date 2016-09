Trend Alert! DAS ist das Must-have im Herbst 2016 - und es kostet nicht mal 10 Euro!

Modische Frauen schwören bei ihren Herbst-Outfits darauf...

Cropped Jeans, Bomberjacke und Midirock sind zwar im Herbst total angesagt, aber trotzdem nicht DIE Trend-Teile schlechthin. Denn noch viel, viel, viiiel trendiger sind... Patches!



Wer nicht weiß, was der Begriff "Patch" bedeutet: Darunter versteht man schlicht und einfach Flicken oder Aufnäher. Früher hat mich meine Oma in den Wahnsinn getrieben, als sie meine zerrissene Lieblingsjeans mit bunten Aufnähern "geflickt" hat.

​Heute wünsche ich mir die Jeans mit Smiley-Patch, Kirschen und Yeah-Schriftzug zurück. Denn mit ihr würde ich im Herbst 2016 voll im Trend liegen. Egal ob auf Boyfriend Jeans, Jeansjacke, Parka, Blusen, Bomberjacke oder sogar Schuhen - Patches begegnen uns gerade ÜBERALL - je bunter, desto besser.

Die coolsten Herbst-Styles zum Nachmachen: So tragen Blogger jetzt Patches!

Wo gibt's die süßen Aufnäher?

Super stylische und noch dazu sehr günstige Patches findet ihr zum Beispiel auf etsy.com im Shop von KodiakMilly oder MizCozy. Hier gibt's angesagte Aufnäher schon unter 2 Euro. Auch auf catch-the-patch.de findet ihr eine riesige Auswahl an bunten Stoffbildern.



Keine Ahnung, welche Patches ihr kaufen sollt?

Besonders trendy ist die Kombi aus Schriftzügen, Logos, Smileys und süßen Einhorn-, Regenbogen-, oder Eis-Motiven. Mit Blumenbildern könnt ihr schlichten Blusen einen romantischen Touch verleihen.



Unser Tipp: Kauft mindestens 5 verschiedene Aufnäher (besser mehr). Kleidung mit Patches sieht nämlich erst richtig stylisch aus, wenn unterschiedliche Motive an mindestens 2 Stellen (z.B. Brustbereich und Saum) des Kleidungsstücks angebracht sind.

Kleidung mit Patches verzieren: So bringt ihr die Aufnäher richtig auf!

Ihr habt Lust selbst kreativ zu werden und eurer Jacke oder Jeans einen neuen coolen Look zu verpassen? Wir zeigen euch, wie ihr eure Kleidung ganz schnell und einfach mit Patches verziert!



Patches aufbügeln:

Die meisten Patches, die ihr kaufen könnt, lassen sich ganz einfach auf den Stoff eurer Kleidung aufbügeln. Legt den Aufnäher dazu zuerst auf die gewünschte Stelle eurer Jacke oder Hose und legt dann ein dünnes Küchenhandtuch darüber. Das Küchenhandtuch wirkt als Schutz für die Patches. Drückt nun das heiße Bügeleisen mit etwas Druck kurz auf die Stelle. Fahrt dann mehrmals drüber.



Wichtig: Ihr solltet die Patches nicht an Stellen aufbringen, die oft in Bewegung sind (wie z.B. Ellenbogen oder Armbeuge). Die Aufnäher würden dort nicht lange halten. Besser: Oberarm, Brustbereich oder Saum.

Schuhe mit Patches aufpimpen: So geht's!

Mit den bunten Stoffbildchen könnt ihr sogar eure Schuhe pimpen, wie Caroline auf ihrem Blog madmoisell.com zeigt. Besonders einfach geht das mit schlichten Sneakern aus Stoff.

​Wollt ihr eure Kunstlederschuhe aufpimpen? Dann die Patches auf keinen Fall aufbügeln! Mit dem heißen Bügeleisen würdet ihr die Schuhe kaputt machen.



​Klebt die Aufnäher einfach mit Textil- oder Lederkleber auf. Besonders gut halten die Patches, wenn ihr sowohl auf die Schuhe als auch auf die Aufnäher etwas Kleber gebt und diesen einige Sekunden antrocknen lasst.

Ihr könnt sogar eure Taschen mit Patches aufpimpen. Aber auch hier gilt: Bei Kunstleder nur Textilkleber und kein Bügeleisen benutzen!

Keine Lust zu basteln? Auf diesen Trend-Teilen sind schon Patches drauf!