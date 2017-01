Ihr wollt diese Saison zu den Fashionistas gehören? Dann solltet ihr euch schleunigst eine Netzstrumpfhose zulegen. Wir verraten euch, wie ihr sie richtig kombiniert.

Netzstrumpfhosen sind unter Mode-Ladys gerade der letzte Schrei. Egal ob zum eleganten Abendkleid, zur abgerockten Jeans, zu High Heels oder Loafers - Netzstrumpfhosen werden gerade zu allem kombiniert, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.

Wie aufregend Outfits mit Netzstrumpfhosen aussehen können, beweisen diese Blogger-Styles. Welches Outfit ist euer Favorit?

Netzstrumpfhosen kombinieren: So sieht euer Look edel und nicht billig aus

Doch so trendy sie auch sein mögen: Netzstrumpfhosen können nicht mit jedem. Mit den falschen Styling-Partnern erinnert das Outfit nämlich eher an Pretty Woman als an Pret-a-Porter.

Damit euer Outfit nicht billig, sondern bezaubernd wird, solltet ihr immer darauf achten, den sexy Look der Strümpfe aufzubrechen. Dazu eignen sich vor allem lässige Kleidungsstücke wie derbe Lederboots, sportliche Sneakers oder klassisch-anmutende Loafers gut. Als Oberteile empfehlen wir Oversize-Pullis statt freizügige Tops.



Wer flache Schuhe und ein legeres Top zu den Netzstrumpfhosen kombiniert, kann dann auch einen Minirock dazu stylen, ohne Gefahr zu laufen, dass es nach Poledance aussieht.



Besonders gut machen sich Netzstrumpfhosen übrigens zu lässigen Destroyed Jeans oder Cropped Jeans. Bei der 7/8-Länge der Hose kommen die extravaganten Strümpfe einfach perfekt zur Geltung.