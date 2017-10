Schluss mit Bibbern und Frieren! Mit diesen Trend-Pullovern seid ihr nicht nur perfekt für die anrückende Kälte gewappnet, sondern seht dazu noch super stylisch aus.

Auch wenn wir uns verzweifelt an die letzten warmen Sonnenstrahlen klammern - der Herbst ist unweigerlich da und mit ihm klirrend kalte Morgen und trübes Schmuddelwetter. Ein kuscheliger Pulli gehört ab jetzt zur Grundausstattung. Welche Pullover jetzt im Trend liegen und wo ihr die wunderschönen Teile nachshoppen könnt, das erfahrt ihr hier!

Da blüht uns was: Florale Pullover sind Trend

Allen, die schon im Sommer ganz verrückt waren nach mit Blüten bestickten Kleidern, Blusen und Jeans, dürfte beim Anblick dieses Pullover-Trends das Herz höher schlagen. Verspielte Blumenstickereien oder florale Muster verwandeln unsere Pullis jetzt in romantische Hingucker.

Feelin' romantic in the floral Romane jumper. 🌹@sezane #sezane Ein Beitrag geteilt von JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) am 21. Sep 2017 um 13:23 Uhr

Mix it, Baby: Pullover mit Materialmix begeistern die Modewelt

Dass die Pullover-Trends 2017 exzentrischer und auffälliger sind als noch in den vergangenen Saisons, beweisen auch die gerade super angesagten Modelle mit Material-Mix. Egal ob Fake Fell-Details, Spitzenborten oder funkelnde Applikationen: die Trend-Pullis sind alles andere als langweilig. Ebenfalls super trendy: Pullis mit Mustermix.

Best Of Bags 👛 Find a new blogpost on www.fashiioncarpet.com about the biggest bag trends 2017 and discover the Must-Have pieces for the new season directly to shop (bloglink in bio) 💕#bagtrends #chanel #trends2017 http://liketk.it/2rCd0 Ein Beitrag geteilt von Nina Schwichtenberg (@fashiioncarpet) am 6. Jun 2017 um 23:55 Uhr

Hallo, Nordlicht! Norweger-Pullover sind in

Ihr verstaubtes Images haben Norweger-Pullis längst abgelegt. Die Warmhalter mit ihren typischen Mustern gelten mittlerweile als echte Trend-Teile. Daran mag wohl auch Fashion-Ikone Caro Daur ihren Anteil haben. Sie trug gerade erst einen kuscheligen Norweger bei der Pariser Fahion Week.

Comfy look for the @rickowensonline show 🕊✨🍂 shot by @lubakilubaki ❤️ Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur) am 1. Okt 2017 um 1:43 Uhr

Oversize-Pullover bleiben angesagt

An alle, die jetzt denken, ihre geliebten XXL-Kuschel-Pullis hätten ausgedient: Keine Sorge! Oversize-Pullover, egal ob aus grobem Strick oder in Form von sportlichen Sweatern, gehören auch noch im kommenden Winter zu den Trend-Teilen. Ihr könnt eure Lieblingspullis also ohne schlechtes Gewissen weiter tragen. Für ein Trend-Update sorgen allerdings effektvolle Strickmuster.