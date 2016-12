Beschenk dich selbst: Unsere Fashion-Lieblinge im Dezember (und sie sind gerade im SALE!)

Rennst du auch schon von einem Laden in den nächsten, um für jeden das passende Weihnachtsgeschenk aufzutreiben? Dieses Jahr solltest du einen ganz besonderen Menschen nicht vergessen: dich selbst!

Man muss sich auch mal was Gutes tun. Vor allem jetzt, wenn uns der Weihnachtsstress den letzten Nerv raubt. Wie wäre es also, wenn du dieses Jahr nicht nur die anderen, sondern auch mal dich selbst beschenkst?



Wir haben für dich die Shops nach den Highlights im Dezember durchsucht. Und das Beste: Viele der zeitlosen Fashion-Teile und Beauty-Geheimtipps sind gerade im Sale. Also schnell zuschlagen und glücklich shoppen!

Euch fehlt noch das passende Festtags-Outfit? Hier gibt's die passenden Kleider!

Weihnachten und Silvester sind die perfekten Gelegenheiten, um sich mal so richtig in Schale zu werfen. Immer eine sichere Bank: das kleine Schwarze. Aber auch Paillettenkleider stehen an den Festtagen hoch im Kurs. Lust auf ein bisschen Glamour? DAS sind die schönsten Kleider der Saison!