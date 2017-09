Echt schräg: DAS sind die 3 schlimmsten Modetrends der Saison

„Wir finden sie schön, weil sie hässlich sind“ - ob dieses Zitat des Balenciaga-Chefs das neue Motto der Designer ist? Wenn man sich diese 3 seltsamen "Trend-Teile" anschaut, könnte man es fast vermuten.

Keine Saison ohne seltsame Mode-Erscheinungen. Erinnert euch nur mal an die Plüsch-Adiletten, die Nachwuchs-Designerin Rihanna Anfang des Jahres für Puma entworfen hatte. Und auch diesen Herbst haben sich die Modeschöpfer ein paar schräge Sachen einfallen lassen. Hier kommt unsere Top 3 der fragwürdigsten Modetrends im Herbst 2017.

Plüschige Taschen

Plüsch liegt im Trend, das wissen wir nicht erst seit gestern. In Form von kuscheligen Teddy-Mänteln mögen wir den Kunstpelz ja auch. Aber Plüsch-Taschen? Mit denen können wir uns nun wirklich nicht anfreunden. Sieht irgendwie eher nach Kindergeburtstag als nach Key-Piece aus, oder?

Plastik-Mäntel

Normalerweise wird das, was Instagram-Star Caro Daur trägt, schnell zum nächsten Fashion-Hit. Doch von ihrem Plastik-Trenchcoat, den sie zur Fashion Week in New York stylte, sind wir nun wirklich nicht überzeugt. Gut, bei einem Regenschauer mag der durchsichtige Plastik-Fummel ja noch ganz praktisch sein. Aber mal ehrlich: Ansonsten schwitzt man sich unter der Plane doch kaputt.

On the streets after @coach 🌃🚕 ran into @neelsvisser 😚😚 always good to meet u // ph by @xin____wang • Anzeige/ Advertisement Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur) am 13. Sep 2017 um 12:20 Uhr

Mut zur Hässlichkeit

Dass es in Sachen Mode kombinieren nicht mehr so starre Regeln gibt, wie früher, ist klar. Diese neue absolute Styling-Freiheit überschreitet aber langsam die Grenzen des guten Geschmacks. Nicht nur, dass beim Zusammenstellen von Outfits jetzt ALLES erlaubt ist. Fashion-Profis scheinen sogar mutwillig Looks zu tragen, die extra hässlich sind. Oder wie erklärt ihr euch solche Schreckens-Kombinationen?

