Fashion-Lieblinge: Diese 10 Trendteile shoppen wir jetzt bei Amazon!

Mode bei Amazon shoppen? Hatten wir bisher gar nicht so auf dem Schirm. Bis wir diese coolen It-Pieces entdeckt haben!

Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nicht bei Amazon bestellt hat. Bücher, Elektroartikel – sogar Kosmetik shoppen wir mittlerweile bei dem Versandriesen. Ganz besonders neugierig hat uns jetzt aber die Fashion-Kollektion gemacht!



Wir haben uns die neuen Styles für diesen Sommer angeschaut und sind einfach nur hin und weg. Walle-Walle-Kleider, süße Carmenblusen, Midiröcke und allerlei Blumen-Prints. Hippie, Hippie, hurra! Und das Beste daran: Schöne Kleidung muss nicht immer teuer sein. Wir zeigen euch unsere 10 Top-Teile, die alle (!) unter 100 Euro kosten. Also schnell zugreifen, Girls!

Diese Sommer-Teile shoppen wir jetzt:

Flower-Power-Jeansshorts

Blumenmuster sind DER Fashion-Trend 2017. Egal ob auf Röcken, Jeans oder Kleidern – an den verspielten Blütenstickereien führt derzeit kein Weg vorbei.



Unser Favorit für den Sommer: Die „Shorts Denim Fiesta“ von Silvian Heach. Die Kombination aus coolem Denim, romantischen Blumen und bunten Stickereien lässt unser Herz höher schlagen. Damit euer Look nicht too much aussieht, solltet ihr die Statement-Shorts mit dezenten Teilen kombinieren. Schön dazu passt zum Beispiel ein weißes Oversize-Shirt.

Off Shoulder-Shirt

Wir tragen jetzt schulterfrei! Gerade an warmen Tagen können wir ruhig ein bisschen Haut zeigen. Doch statt ein tiefes Dekolleté zu tragen, ziehen nun unsere Schultern blank. Die Ausschnitte versprühen nicht nur gute Laune, sondern sind auch für den Alltag ideal.



Besonders angetan sind wir von dem "Off-Shoulder Shirt Vmtrisha" von Vero Moda. Das süße Top in Rot ist der perfekte Begleiter zum Festival, Open-Air-Kino oder entspanntem Bummeln.

Jeanskleid mit Carmenausschnitt

In diesem Sommer machen wir blau! Denn das Jeanskleid ist zurück. Und wir lieben diesen Trend jetzt schon. Die luftigen Teile sind wunderbar bequem und lassen sich immer wieder neu kombinieren: Ganz romantisch mit süßen Riemchensandalen oder lässig mit weißen Sneaker – Jeanskleider sehen einfach immer toll aus!



Wie gut, dass wir bei Amazon Fashion auf dieses tolle Teil gestoßen sind: Das „Jeanskleid Carmen Flounce“ von Tom Tailor wandert direkt in unseren Warenkorb.

Metallic-Plisseerock

Bloggerinnen und Fashionistas tragen sie alle: Plisseeröcke in Midi-Länge. Die verspielten Faltenröcke sind dieses Jahr wieder total angesagt und zaubern wirklich jedem eine tolle Figur. Besonders cool ist die Kombination von Plisseeröcken mit sportlichen Sneaker und rockiger Lederjacke!



Da kommt der "Plisseerock ONLALICE" von Only im Metallic-Look doch wie gelegen! Also nichts wie zuschlagen, Mädels!

Römersandalen mit Pom Poms

Boho lässt grüßen! Denn diesen Sommer zieren bunte Pom Poms alias Bommel unsere Füße. Die bunten Sandalen versprühen auch an tristen Tagen gute Laune und bringen garantiert Farbe in dein Leben. Besonders cool sind Römersandalen mit Schnürungen bis zu den Waden hoch.

Deswegen haben wir uns in die „Orient Römersandalen“ von Les Tropéziennes par M. Belarbi verliebt. Wir sind uns sicher: Die Hippie-Sandalen tragen wir definitiv beim nächsten Festival!

Kurzer Jumpsuit

Und da kommt auch direkt schon unser nächstes Must-have: Der "Jumpsuit Good Times" von Joe Browns! Denn sind wir mal ehrlich: Wollen wir wirklich einen Sommer ohne einen bequemen Einteiler erleben?

Kimono mit Blumenmuster

Wir sind hin und weg von Kimonos! Die Trend-Teile dienen als Überwurf gegen kühle Brisen und sehen dabei so unfassbar lässig und cool aus. Und das Beste: Mit einem Kimono wird ein schlichtes Outfit in Sekundenschnelle aufgewertet und sieht schön sommerlich aus.



Unser Favorit: Der "Anna Tropical Kimono" von New Look! Der Blumendruck passt perfekt zum Sommer und kann ganz easy mit schlichten Basics kombiniert werden.

Top mit Spaghetti-Trägern

Tops mit Spaghetti-Trägern sind die absoluten Klassiker an warmen Tagen. Doch langweilig werden sie dennoch in keiner Weise. Das süße "Oberteil von Esprit" im angesagten Hellblau wirkt durch den Faltenwurf super romantisch. Wie stylen: Mädchenhaft mit weißer Hose, modisch zur Shorts oder sexy mit Minirock – die Tops sind wahnsinnig vielfältig und haben definitiv einen Platz in unserem Kleiderschrank verdient.

Korbtasche

YES! Wir haben sie gefunden: Die perfekte Korb-Tasche für den Sommer! Wie gut, dass die Taschen aus Bast, Korb oder Bambus derzeit so gefragt sind wie noch nie. Die Accessoires sind perfekt für den Strand und Urlaub geeignet, auch in der City verleihen sie deinem Outfit einen sommerlichen Touch.



Auch Lust bekommen auf ein bisschen Urlaubsfeeling in der City? Unser Must-have: Die "Zapita Umhängetasche" von Lollipops!

Rock

Ethno lässt grüßen! Wir lieben Miniröcke an warmen Tagen. Und wie toll ist bitte dieses Modell von Tantra? Das Muster im Ethno-Stil lässt uns sofort träumen – von warmen Sommernächten, ausgelassenen Open-Air-Konzerten und wilden Mädelsabenden!



Wir haben den kurzen Rock bereits in unseren Amazon-Warenkorb gelegt. Und ihr?