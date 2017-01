Schon mal von Spacer-BH, SOI und Bodyglide gehört? Nein? Solltet ihr aber! Denn diese drei genialen Erfindungen machen unser Leben leichter.

Der Spacer BH: Perfekt für den Sommer

Egal ob heißes Sommerwetter oder warme Heizungsluft - wer einen großen Busen hat, kennt das unangenehme Hitzestau-Gefühl zwischen den Brüsten. Ein neuer Stern am Dessous-Himmel, soll dieses Problem nun lösen: der Spacer-BH, denn er ist atmungsaktiv!



Was nach Weltraumtechnik klingt, ist ein besonders atmungsaktiver BH. Spacer bestehen aus einem speziellen, mehrschichtigen Material, das gleichzeitig luftdurchlässig und stabil ist. Das macht den atmungsaktiven Spacer-BH perfekt für den Sommer. Noch dazu sind die vorgeformte Cups glatt und nahtlos verarbeitet, sodass der BH auch unter dünnen T-Shirts unsichtbar ist. Spacer-BHs gibt's zum Beispiel von PrimaDonna oder Triumph.

SOI: Nie mehr im Dunkeln tappen

Im Durchschnitt verbringt jede Frau 76 Tage ihres Lebens damit, in ihrer Handtasche nach Schlüssel, Handy und Co. zu kramen. 76 Tage!!! Nicht nur, dass uns dadurch extrem viel Lebenszeit flöten geht - das panische Wühlen treibt auch noch unseren Stress-Pegel gewaltig nach oben. Nervig!



Die Erfindung SOI soll damit endgültig Schluss machen. SOI sieht so unscheinbar aus, wie ein Stein, ist aber eine smarte LED-Leuchte. Streift man sie mit der Hand, erhellt sie mit ihrem Licht die Tiefen unserer Handtasche. Wir sind total begeistert und wollen nie mehr ohne!



Bodyglide: Tschüss scheuernde Oberschenkel!

Noch etwas, das viele Frauen verzweifeln lässt: reibende Oberschenkel. Egal ob Minirock oder Lauf-Shorts, wenn die Oberschenkel aneinander reiben, sobald man losläuft, war's das mit der Lust nach Bewegung. Die Lösung fürs nervige Problem: der Hautschutzstift Bodyglide.



Bodyglide sieht aus wie ein Deostift und wird einfach auf die Stellen aufgetragen, die beim Laufen aneinander reiben. Die transparente Textur legt sich als geruchloser Schutzfilm auf die Haut und verhindert so das Scheuern. Funktioniert!



