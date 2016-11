Bitte nicht shoppen: DIESE 4 Trend-Teile lassen dich lächerlich aussehen!

Manchmal frage ich mich ernsthaft, was sich die Designer dabei gedacht haben...

Ihr Lieben, wenn ihr diese 4 Trend-Teile in den Läden seht, dann bitte NICHT shoppen. Ich wiederhole: Nicht shoppen. Denn das sind Dinge, die die Welt (und vor allem euer Kleiderschrank) nun wirklich nicht braucht...

1. Plüsch-Adiletten

Wer bitteschön kam auf die Idee, Adiletten mit einem rosa Plüschschweinchen zu kreuzen?! Ach richtig, Rihanna. Die sollte besser mal bei der Musik bleiben, anstatt sich als Schuh-Designerin zu versuchen. Denn diese Plastik-Plüschtreter von Puma sind nicht nur unglaublich unpraktisch, sondern auch verboten hässlich. NEXT!

2. Stepp-Boleros

Die nächste modische Entgleisung stammt aus der Feder von Stella McCartney: ein Steppbolero. Ultrakurz, megadick und unglaublich sinnlos. Wer im Winter diese Jacke für (Achtung!) 1.200 € trägt, hat nicht nur Geld aus dem Fenster geworfen, sondern riskiert auch eine dicke Nierenbeckenentzündung. Leben am Limit.

2. Underboob-Tops

Geht es nach Fashionista Chiara Ferragni oder It-Girl Kylie Jenner zeigen wir jetzt mit superkurzen Tops unsere "Underboobs". Aber mal ehrlich: Das mag vielleicht bei Brüsten funktionieren, die auf magische (oder chirurgische) Weise der Schwerkraft trotzen. Bei allen anderen Frauen bedeuten Underboob-Tops Freiheit für die Brüste.

3. Mäntel mit kurzen Ärmeln

Man sieht sie immer wieder und jedes Mal fragt man sich: Was soll das? Dicke Mäntel mit kurzen Ärmeln sind in etwa so sinnvoll wie gefütterte Flip-Flops.

4. Pullis mit XXXXL-Ärmeln

Pullis, Blusen und Jacken mit überlangen Ärmeln mögen ja zu den Modetrends 2017 gehören. Aber irgendwo hört es doch auf! Wenn ich erst mal 1 Meter Stoff hochschieben muss, bevor ich meine Hände wieder benutzen kann, ist das Kleidungsstück doch wirklich am Mensch vorbei designt worden...

