Um im Herbst zu den Fashionistas zu gehören, müsst ihr nicht super viel Geld für neue Klamotten ausgeben. Es reicht schon, wenn ihr ein Oberteil in einer dieser Trendfarben tragt.

Simply Red: Signalrot ist Trend

Fashionistas wie Instagram-Star Caro Daur sehen jetzt Rot, genauer gesagt ein leuchtendes klares Rot. Der Hingucker-Ton ist im Herbst DIE Trendfarbe schlechthin und macht sich auf Pullovern, Blusen und sogar Mänteln breit.



Warum auch wir ganz verrückt nach knalligem Rot sind? Erstens peppt ein rotes Teil sofort jeden noch so langweiligen Look auf und zweitens sieht unser Teint damit gleich viel frischer und strahlender aus. Win-Win also.

I'm so excited to announce that I'll be walking the @rebeccaminkoff FW17 show this Saturday, September 9th! 🙏🏻🗽🏙 Come meet me right after the show at 96 Greene Street from 1PM-2PM 💕😇#RMUnplugged #myRM • Anzeige Ein Beitrag geteilt von Caroline Daur (@carodaur) am 7. Sep 2017 um 12:09 Uhr

Think Pink: Knalliges Rosa erobert die Herzen

Dass 80er-Mode Trend ist, müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben. Kein Wunder also, dass die Fashion-Welt gerade verrückt nach der 80s-Farbe schlechthin ist: Die Rede ist von Pink. Aber statt super grell und eher kühl, zeigt sich der Trendton jetzt softer mit einer Tendenz hin zu warmem Rosa. Kombiniert ein Oberteil in der angesagten Farbe einfach mit einer hellblauen Jeans und schwarzen Boots oder weißen Sneakers. Schon steht der Trend-Look.



Übrigens: Auch das softe Pink ist perfekt, wenn ihr eurem Teint einen frische Kick verleihen wollt.

Found the cutest brunch spot in Soho 🥞🍓🍳☕️ Try their lemonade and acai bowl! 👅💦 #NYC Ein Beitrag geteilt von Janni Delér (@jannid) am 11. Sep 2017 um 4:28 Uhr

Shades of Grey: Grau geht einfach immer

Knallfarben sind nicht so euer Ding? Gar kein Problem, auch ihr könnt euer Trendgespür unter Beweis stellen. Tragt dafür einfach etwas Graues. Damit liegt ihr im Herbst 2017 Styling-technisch nämlich goldrichtig. Das Tolle an der Trendfarbe Steingrau: Sie ist ein wahres Kombinationstalent und passt sowohl zu soften Farben wie Hellgrau, Beige, Hellblau oder Nude-Tönen als auch zu Schwarz, Weiß und Knallfarben.



Tipp: Besonders trendy seid ihr unterwegs, wenn ihr einen Blazer oder ein Kleid mit super angesagtem grauem Karo-Muster tragt.

Du weißt nicht, welche Trendfarbe dir steht? Dann mach unseren Farbtyp-Test!