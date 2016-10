Wahnsinn, diese 90er-Schuhe sind jetzt wieder Trend! Habt ihr sie auch noch im Schrank?

Moment, die kennen wir doch!

Mädels, die guten alten Vans sind zurück! Genauer gesagt das Modell 'Old Skool' in Schwarz. Unsere Lieblingsschuhe aus den 90ern feierten auf den Fashion Weeks in New York und Paris ihr großes Revival und sind aktuell sogar DAS It-Piece modischer Frauen.

Streetstyles von der Fashion Week: So kombinieren Mode-Profis jetzt die Vans

Wir mussten zweimal hinschauen, als wir die Streetstyles von den Fashion Weeks in Paris, New York und Mailand durchgeschaut haben. Sind das wirklich unsere geliebten Vans da in der ersten Reihe? Oh ja!



Statt zu Jeans und T-Shirt (wie wir sie damals getragen haben) stylen die Stylisten und Fashion-Blogger die Kult-Sneaker jetzt allerdings zu Designer-Kleid und It-Bag.

Vans alltagstauglich stylen: DIESE Looks wollen wir sofort nachmachen!

Bei aller Liebe zu den kultigen Sneakern: Aber die Streetstyles von der Fashion Week finden wir ganz schön gewöhnungsbedürftig. Wir finden: Am coolsten sehen die guten alten Vans immer noch zu lässigen Outfits aus.



Lust bekommen, eure alten Vans auch mal wieder auszuführen oder euch gleich ein Paar neue zuzulegen? Hier kommen ein paar Styling-Inspirationen für euch!

