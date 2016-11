2016 sind nicht nur Jeans durchlöchert - der Destroyed-Look erobert jetzt auch Pullis & Co.!

Hatte man früher ein Loch im Shirt, war das oft das Todesurteil für das Kleidungsstück - selbst wenn es das Lieblingsteil im Schrank war.



Heute sind Löcher im Stoff ein Zeichen von Stilgefühl. Denn der Destroyed-Look ist DER Trend der Saison. Jetzt heißt es: Her mit Schere und Schleifpapier! Der Kaputt-Style ist gefragter denn je und beschränkt sich lange nicht mehr nur auf Jeans.

Destroyed für Anfänger: So verleihst du deiner Jeans ein Trend-Update

Wer nicht gleich im komplett zerfetzten Outfit aufschlagen möchte, fängt jedoch trotzdem erstmal mit dem Klassiker an: Destroyed Denim.

Die zerrissene Jeans kann mit einem Strickpullover und Sneakers super lässig aussehen. Und kombiniert man dazu eine Choker-Kette und High Heels, hat man im Handumdrehen ein sexy Outfit für den Abend im Club.

Das Tolle an den Trend-Jeans: Sie lassen sich ganz einfach selber machen. Wie das geht, erfahrt ihr hier! So könnt ihr euren alten abgetragenen Jeans neues Leben einhauchen.

Tipp: Besonders sexy wird es, wenn ihr zur Destroyed Jeans eine schwarze Netz- oder Spitzenstrumpfhose anzieht. Denn blitzt die unter den Löchern hervor, ist das ein sinnlicher Hingucker.

Wichtig für Destroyed-Einsteiger: Nur ein kaputtes Teil pro Outfit

Damit euer Look trotz kaputter Kleidung stilvoll wirkt, solltet ihr es mit den durchlöcherten Teilen nicht übertreiben. Tragt erst mal nur ein Destroyed-Kleidungsstück zu eurem restlichen Outfit. Kombiniert zum Beispiel ein edles Kleid in Wildleder-Optik und zu einer Jeans-Jacke im Destroyed-Look.



Der Kontrast aus schickem Wildleder und der scheinbar abgenutzten Jeans-Jacke macht das Outfit umso interessanter. Toll zur Destroyed-Jeans: aufregende Oberteile mit funkelnden Pailletten oder romantische Spitze.

Merkt euch: Kaputt ist nicht gleich kaputt

Ein einfaches Loch in der Jeans reicht definitiv nicht aus, um sie als trendy Destroyed-Jeans zu bezeichnen. Schaut man die Outfits Stars an, versteht man, warum viele auch vom Shredded-Look sprechen (auf deutsch: zerfetzter Look). Denn deren Designer-Shirts sehen aus, als seien sie in den Häcksler geraten.

Die Mutigen schneiden ihre Shirts sogar so weit auf, dass darunter der BH sichtbar wird.

Die Königsdisziplin: Komplett Destroyed

Manche Frauen schaffen es gleich mehrere zerfetzte Kleidungsstücke zu kombinieren und trotzdem stylisch auszusehen.

Wer diesen Look nachstylen möchte, wertet die durchlöcherten Kleidungsstücke am besten mit einer eleganten Jacke und High Heels auf. Sneakers würden den Look schnell heruntergekommen aussehen lassen.

Tipp: Beim Destroyed-Look ist es besonders wichtig auf die Balance zwischen scheinbar kaputten und eleganten Kleidungsstücken zu achten. Kombiniert zu den abgewetzten Teilen immer elegante Mode wie einen klassischen Blazer, ein glitzerndes Top oder ein romantisches Spitzenkleid. So schafft ihr einen spannenden Stilbruch.



Dasselbe gilt übrigens auch für euer Styling: Eine elegante Frisur und ein tolles Make-up verleihen dem Destroyed-Look die nötige Eleganz.