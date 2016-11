Seid ihr auch Schnäppchenjäger? Dann solltet ihr bei DIESEN Winterjacken unbedingt zuschlagen!

Die meisten begehen den Fehler und kaufen sich schon im Oktober eine Winterjacke. Viel besser ist es aber, ein bisschen zu warten. Denn Ende November sind viele Mäntel schon reduziert und ihr könnt ordentlich Geld sparen.



Auch einige, der diesen Winter so angesagten Wollmäntel in Grau oder Rosé sind jetzt im Sale. Ein solcher Mantel ist perfekt für alle, die nach einem zeitlosen Modell suchen, dass auch nächstes Jahr noch in sein wird.



Mindestens genauso trendy und perfekt für alle, die es sportlich und bequem mögen: Steppjacken. Die schlichten Jacken oder Mäntel sind übrigens auch ideal für alle Frostbeulen, denn nichts hält euch mehr warm.

