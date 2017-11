Jetzt shoppen! Unsere Top 10 Jacken und Mäntel für den Winter

Auf einmal ist es eisig kalt und ihr habt noch keine Winterjacke? Dann schaut mal hier: Wir haben 10 schöne und günstige Modelle für jeden Geschmack gefunden - natürlich direkt zum Nachshoppen!

Parka, Daunen- oder Teddy-Mantel: Jacken und Mäntel für kalte Tage gibt es nur zu Genüge. Aber nur die wenigsten davon halten schön warm UND sehen dabei auch noch gut aus. Wir haben uns also auf die Suche nach Winterjacken und –mänteln gemacht, die in der kalten Jahreszeit nicht nur kuschelig warm sind, sondern auch absolut stylisch aussehen. Und das Beste: Ihr könnt die Must-haves hier direkt nachshoppen. Also wartet nicht zu lange, der Winter steht schon in den Startlöchern.

Die 10 schönsten Jacken und Mäntel für den Winter:

Zum Einkuscheln

So schön gemütlich und warm: Teddy-Jacken sind perfekt für kalte Wintertage und sehen dabei so unfassbar süß aus. In das Modell des dänischen Labels ICHI würden wir uns am liebsten direkt einkuscheln, besonders die helle Farbe bringt Freude in das triste und graue Wetter.



Unser Styling-Tipp: Die Kunstfell-Jacke einfach ganz lässig mit Destroyed-Jeans und coolen Sneakern kombinieren.

Für entspannte Stunden

Parkas gehen immer, sie sind die absoluten "All-Time-Favorites" in Sachen Jacken, wenn es draußen so richtig kalt und ungemütlich wird. Wir haben uns in diese senfgelbe Jacke verliebt, denn die sieht einfach nur cool aus und ist ein erfrischender Hingucker in der dunklen Jahreszeit. Am besten sieht der Parka übrigens aus, wenn der Rest des Outfits in Schwarz oder Weiß gehalten ist.

Rockiger Winterlook

Gute Nachrichten für alle Lederjacken-Fans: Die rockigen Jacken werden jetzt wintertauglich und kommen mit kuscheligem Innenfutter und erstaunlich echt wirkendem Kunstleder daher. Wer sich also von seinem geliebten Lederjacken-Look auch bei Minusgraden nicht verabschieden kann, sollte schnell zuschlagen. Unser Favorit: Diese trendige Bikerjacke!

Für die perfekte Silhouette

Elegante Trenchcoats gehören zu den absoluten Klassikern. Ja, und wenn sie dann auch noch in der Trendfarbe Camel daher kommen, so wie unser Modell von dem Label find., dann sind wir mehr als glücklich. Absolutes Hingucker-Detail: Die asymmetrische Nietenknopfleiste!

All-Time-Favorite

Wir sind ja der Meinung: Einen Parka im typischen Khaki, der im Winter schön warm hält, sollte jede Frau im Schrank haben! Dieses Modell mit Kapuze scheint da nahezu perfekt.

Wem der Look zu langweilig ist, pimpt den Parka einfach mit einem farbigen Schal oder einem Hingucker-Pullover. Welche Modelle in diesem Jahr besonders angesagt sind, erfahrt ihr hier: Pullover-Trends 2017: Das sind die 4 schönsten Styles!

Fake Fur

Wir sind uns einig: Den müssen wir haben! Der Mantel im Lammfell-Look feiert sein Comeback aus Kunstfasern. Die Außenseite in edler Veloursleder-Optik und gefüttert mit weichem Teddy-Futter ist das die perfekte Alternative zu den klassischen Winter-Dauerbrennern Parka und Wollmantel.

Geht immer!

Coole Farbe, cooler Schnitt, cooler Look: Dieser Wollmantel hat es uns besonders angetan. Warum? Wir lieben den lockeren Oversize-Schnitt und den leichten Stehkragen. Sieht besonders schön offen getragen zu Skinny-Jeans und Stiefeletten aus.

Der Klassiker

Und hier kommt direkt der nächste schöne Wintermantel aus Wolle. Durch den geraden Schnitt und die Schnürung sieht dieses Modell besonders elegant aus - perfekt für stilvolle Looks mit High-Heels und Rock, aber auch wunderbar lässig mit Sneaker zu stylen.

Hält besonders warm

Steppmantel – die einen lieben ihn, die anderen lassen lieber die Finger davon. Denn das falsche Modell oder ein ungeschicktes Styling und schon sehen wir aus wie eine Presswurst. Ganz anders ist das aber mit der Jacke von VILA, mit der kommt ihr absolut stilsicher durch die kalte Jahreszeit.

Für elegante Looks

Wir sind ein großer Fan von Altrosa! Das ist schon Grund genug, wieso dieser Wollmantel im langen Schnitt unbedingt mit auf die Liste der 10 schönsten Winterjacken musste!