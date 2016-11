OMG! Die ersten Bachelor Kandidatinnen für 2017 stehen fest - und wir verraten euch, wer sie sind.

Nächstes Jahr dürfen wir uns endlich wieder auf eine neue Staffel vom Bachelor freuen und wir können es jetzt schon kaum erwarten, mit Wein und Snacks auf der Couch zu hocken und gemeinsam mit Freundinnen mitzufiebern. Bis es soweit ist überbrücken wir die Wartezeit mit der Klärung der wichtigsten Frage: Wer sind die Kandidatinnen 2017?

Wie immer ist es irgendwie bei RTL durchgesickert und uns ist nicht nur der Bachelor selbst bekannt - Hottie Sebastian Pannek (siehe oben) - sondern auch die ersten Kandidatinnen. Wie die 'inTouch' berichtet, gab es einige eindeutige Hinweise in Form von Paparazzi-Fotos und Facebook-Posts, die fünf der Frauen entlarvt haben.

Die erste Kandidatin: Playboy-Häschen Fabienne Gierke

Die zweite Kandidatin: "Miss München" Viola Kraus

Die dritte Kandidatin: "Miss Nürnberg" Julia Prokopy

Die beiden "Missen" haben sich nicht nur durch ihre Postings in sozialen Netzwerk verdächtig gemacht, sondern Prokopy sprach auch bereits im August in einem Interview mit 'infranken.de' darüber, dass sie sich als Bachelor-Kandidatin beworben habe.

Die vierte Kandidatin: Tina Bub

Ob ihr echter Name 'Tina Bub' ist, wissen wir leider nicht. Aber durch ein "Abschieds-Posting" bei Facebook, in dem sie schrieb, "Bis Ende Dezember nicht zu erreichen", und einem Post, den sie aus Miami schrieb, verriet sie sich im Oktober 2016 als mögliche Kandidatin.

Die fünfte Kandidatin: Evelyn Burdecki

Die Blondine sammelte bereits in der RTL-Sendung 'Take Me Out' Erfahrungen mit dem Fernsehen.

Wir sind schon ganz gespannt! Was sagt ihr zu den Bachelor Kandidatinnen 2017?

