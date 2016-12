Süßer geht es kaum: Blake Lively & Ryan Reynolds zeigen zum ersten Mal ihren Nachwuchs

Was für eine Bilderbuchfamilie!

Schon seit man Schauspielerin Blake Lively das erste Mal mit Babybauch sah, warten wir darauf zu sehen, wie der Nachwuchs von ihr und ihrem Ehemann Ryan Reynolds wohl aussieht. Leider entschlossen sich die Promi-Eltern die Gesichter ihrer Kleinen lange aus der Öffentlichkeit fernzuhalten - bis jetzt!

Reynolds wurde diese Woche in Los Angeles mit einem Stern auf dem 'Hollywood Walk of Fame' geehrt und brachte die ganze Familie mit zur Zeremonie. Dazu zählen außer Ehefrau Blake seine älteste Tochter, die zweijährige James, und seine jüngere Tochter, die erst im September diesen Jahres auf die Welt kam und deren Name noch nicht bekannt ist.

Obwohl der Auftritt der Familie Lively-Reynolds eine große Überraschung für alle Anwesenden war, so überrascht es vermutlich keinen, dass der Nachwuchs der beiden Hollywood-Stars unglaublich niedlich ist. Die kleine James trat mit blondem Lockenkopf auf und trug neben Dino-Jacke noch stylische Converse. Ihre jüngere Schwester hat erst wenige dunkle Haare auf dem Kopf und trug einen grauen Strampler.

In einer herzerwärmenden Ansprache drückte Reynolds seine Dankbarkeit und Liebe für seine Familie aus. "Ich möchte meiner Frau Blake danken, die hier neben mir sitzt und mir alles bedeutet", so der 40-jährige Schauspieler. "Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Du machst alles in meinem Leben besser. Du hast mir die zwei unglaublichsten Kinder geschenkt, die ich mir je hätte vorstellen können."

Proud is a pitiful word to describe how I felt today. @vancityreynolds The permanence of your impact is undeniable ...Always has been, but now we have a fancy 🌟to show for it. 😊 Ein von Blake Lively (@blakelively) gepostetes Foto am 15. Dez 2016 um 20:17 Uhr

Schaut euch hier die ganze Zeremonie im Video an:

Wir sind jedenfalls ganz hin und weg von dieser Bilderbuchfamilie und hoffen, dass es in Zukunft noch viel mehr Bilder von den beiden Kleinen gibt!

