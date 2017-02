Zu fett?! SO fies mobben sich die Bachelor-Kandidatinnen untereinander

Drama sind wir von den Bachelor-Kandidatinnen gewohnt - aber geht DAS jetzt zu weit?

Drama, Zickenkrieg und große Gefühle sind wir vom Bachelor ja wahrlich gewohnt. Zugegebenermaßen ist es ja oft jenes Drama, was uns jede Woche aufs Neue so gebannt vor unseren Fernsehern sitzen lässt. Doch in der aktuellen Staffel des Rosenkriegs gibt es eine Problematik, die uns so gar nicht gefällt: Body-Shaming.

Immer wieder werden Kandidatinnen in dieser Staffel für ihre Körper kritisiert - und das auch noch von der eigenen Konkurrenz. Mies! Besonders schlimm hat es Julia Friess getroffen. Die 27-Jährige ist ausgebildete Musical-Darstellerin und eigentlich eine bildhübsche Frau. Doch offenbar gibt es einige Kandidatinnen, die das nicht so sehen - sie stören sich an Julias Figur.

Bereits in der ersten Nacht der Rosen ließ Teilnehmerin Evelyn einen Spruch vom Stapel und riet Julia "ein bisschen abzuspecken". Evelyn hat übrigens keine Rose bekommen, während Julia nächste Woche schon die dritte Nacht der Rosen bevorsteht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Julia schlechte Erfahrungen mit ihrer Figur machen muss. Als Musical-Darstellerin wurde sie schon einige Male dafür kritisiert und in Castings sogar abgelehnt. Das verrät ein Bekannter von Julia im Gespräch mit der 'InTouch'. "Julia ist eine starke Frau, aber dieser Spruch ging ihr mit Sicherheit nahe", so der Insider.

Julia selbst schrieb auf ihrer Facebook-Seite: "Ich hab Kurven und Rundungen und bin froh, dass man nicht 'vorne' und 'hinten' auf meinen Körper schreiben muss. Sexy Bombshell eben!"

Auch Kattia Viddes wurde vom Body-Shaming nicht verschont. Die feurige Kolumbianerin wurde zunächst für ihre heißen Kurven bewundert - doch das schlug schnell um. Gleich darauf fragten sich die anderen Kandidatinnen hinter vorgehaltener Hand, ob ihre Brüste wirklich echt sind oder, ob sie sich nicht die Rippen entfernen lassen hat, um eine so schmale Hüfte zu bekommen.

Wir hoffen, dass Julia und Kattia sich von den fiesen Sprüchen nicht wirklich beeinflussen lassen und alle Mädels mal ein wenig die Krallen einfahren. Schließlich haben beide absolut keinen Grund für ein angeschlagenes Selbstbewusstsein!

Inspiration für den Alltag: