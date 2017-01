Neue Enthüllungen: Die Brangelina-Trennung gibt es bald im TV zu sehen!

Veröffentlicht von Redaktion Veröffentlicht am 26. Januar 2017

Treten Brad und Angelina in die Fußstapfen der Lombardis?

Nichts hat uns 2016 so sehr geschockt wie die Trennung vom Hollywood-Traumpaar Branglina. Im September letzten Jahres reichten Brad Pitt und Angelina Jolie die Scheidung ein. Seitdem gibt es in den Medien eine Meldung nach der anderen über die angebliche Schlammschlacht, in der die Schauspieler ihre Scheidung austragen.

Aber nun die Meldung, die uns wirklich absolut aus den Latschen kippen lässt: Die Brangelina-Trennung soll verfilmt werden. Kein Scherz! Als würden sie in die Fußstapfen der Lombardis treten, dürfen wir wohl bald eine Trennungsshow von Brad und Angelina im TV bewundern.

Das ganze soll in Form einer Doku geschehen. Filmemacher Ian Halperin, der bereits Dokumentationen über Lady Gaga und Michael Jackson drehte, hat sich nun dem einstigen Promitraumpaar angenommen. Sein Projekt trägt den Titel: 'Broken: The Incredible Story of Brangelina' (auf Deutsch: "Kaputt: Die unglaubliche Geschichte von Brangelina").

Die Liebe, das Leben und die endgültige Trennung sollen ganz genau unter die Lupe genommen werden. Der Filmemacher verspricht außerdem unveröffentlichtes Material und exklusive Interviews von Brad und Angelina. "Dies ist der ultimative Film über Brangelina, und es werden viele Geheimnisse ans Licht kommen", so ein Insider im Gespräch mit der 'Sun'.

Wann die Doku erscheinen soll, steht noch nicht fest. Wir sind jedenfalls gespannt, was wir alles über das Traumpaar erfahren werden!

