Jetzt ist es raus: ER ist der neue Bachelor 2018!

Das Geheimnis ist gelüftet! Endlich wissen wir, wer im nächsten Jahr die Rosen verteilt - und vor allem wie er aussieht.

Gerade noch haben wir gespannt das Liebesglück (und Beziehungsende) von Bachelorette Jessica Paszka und ihrem David verfolgt, da fiebern wir schon auf die nächste Staffel der Kuppelshow hin. Die startet schon im Februar auf dem Sender RTL - höchste Zeit also, dass wir herausfinden, wer 2018 die Rosen verteilen darf.

Laut Informationen der 'inTouch' wurde der Auserwählte bei Dreharbeiten in Miami erwischt und so ist das Geheimnis nun gelüftet. Daniel Völz heißt der Bachelor 2018. Der 32-Jährige ist gebürtiger Berliner, hat an der Universität in New Orleans studiert und arbeitet mittlerweile als Immobilienmakler in Florida. Zweitwohnsitz im sonnigen Miami? Nicht schlecht!

Obwohl Daniel uns bis jetzt noch kein Begriff war, hat er dafür umso berühmtere Verwandte. Sein Großvater ist nämlich kein geringerer als Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz, der vor allem als die Stimme aus der 'Sendung mit der Maus' und 'Käpt’n Blaubär' bekannt ist. Und auch Daniels Onkel und Mutter sind Synchronsprecher und verleihen großen Hollywood-Persönlichkeiten die deutsche Stimme.

Ansonsten wissen wir nur, dass Bachelor Daniel aktuell von jeder Menge hübscher Frauen umgeben ist und Rosen verteilt. Wir müssen uns also bis zum nächsten Jahr gedulden, um mehr über den hübschen Junggesellen herauszufinden! Der Bachelor 2018 geht ab Februar auf RTL in die nächste Runde.