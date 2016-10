OMG! Der erste Trailer zur finalen Gilmore Girls Staffel ist da - seht ihn hier in voller Länge!

Es ist offiziell: Luke und Lorelai sind zusammen!

Leute, haltet euch fest! Nach einem genialen (aber kurzen) Sneakpeak diesen Sommer gibt es ihn nun: Den ersten richtigen Trailer zur neuen Staffel von 'Gilmore Girls'. Ihr müsst ihn euch unbedingt sofort anschauen. Und so viel mal vorweg: Es wird emotional!

Lorelai, Rory, Luke, Sookie... all die bekannten und geliebten Gesichter flimmern wieder über unsere Bildschirme. Der Trailer verrät, dass es witzig, traurig, emotional, aufwühlend, mitreißend, spannend und herzerwärmend wird - Gilmore Girls halt!

Außerdem verraten uns die brandneuen Szenen so viel: Luke und Lorelai sind tatsächlich ein Paar, Jess und Rory treffen sich und Emily trauert um ihren Richard. Am liebsten würden wir schon jetzt nach den Taschentüchern greifen.

Die Fortsetzung 'A Year in the Life' startet am 25. November 2016 weltweit auf Netflix und umfasst vier Folgen á 90 Minuten. Wir können es kaum erwarten!

