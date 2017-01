Die ersten Bilder aus dem Dschungelcamp: SO peinlich verhält sich Gina-Lisa!

Veröffentlicht von Redaktion Veröffentlicht am 13. Januar 2017

Flogen am australischen Strand schon die ersten Funken?

Es ist wieder soweit: Das Dschungelcamp geht in die nächste Runde. Bereits zum 11. Mal zieht bei 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' eine Horde mehr oder weniger bekannter Promis in den australischen Urwald und stellt sich einer Ekel-Prüfung nach der nächsten.

Bevor aber ins Camp eingezogen wird, dürfen die 12 Kandidaten noch mal eine Runde am Strand entspannen und sich kennenlernen. So auch in diesem Jahr. Die Promis verbrachten die ersten gemeinsamen Stunden bei einer Beach-Party und wirkten sehr ausgelassen.

Natürlich fanden vor Ort auch prompt die ersten Annäherungsversuche statt. Allen voran Gina-Lisa Lohfink, die mit ihrem Ex Marc Terenzi auf Tuchfühlung ging (ja, die beiden waren 2009 ein Paar). Der Sänger und Exmann von Sarah Connor wirkte allerdings noch nicht so begeistert von Gina-Lisas Avancen und schien sich viel mehr für Sarah Joelle Jahnel zu interessieren.

Ist das etwa der Beginn eines Beziehungs-Comebacks? Oder wird es womöglich sogar ein Eifersuchtsdrama zwischen Marc, Gina-Lisa und Sarah Joelle geben? Wir sind gespannt und werden auf jeden Fall einschalten und live mit dabei sein. Und ihr?