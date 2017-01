Oben-ohne-Fotos vom Bachelor 2017: Ist Sebastian wirklich der heißeste, den es jemals gab?

Also auf Instagram macht der begehrte Single-Mann schon eine ganz gute Figur...

Nur noch zwei Mal schlafen dann ist es wieder soweit: Der Bachelor 2017 geht los! Erneut kämpfen 22 Frauen um die Gunst eines einzigen heißen Single-Mannes. Und jener Glückliche ist in diesem Jahr Männermodel Sebastian Pannek. Der Hottie aus Köln wird auch in diesem Jahr Rosen verteilen, Herzen brechen und am Ende eine Frau ganz besonders glücklich machen.

Doch wie steht es eigentlich um den Rosenkavalier? Ist er den erbitterten Reality-TV-Kampf wirklich wert? Wir haben mal sein Instagram-Profil ganz genau unter die Lupe genommen und präsentieren euch die heißesten (und interessantesten) Aufnahmen des 30-Jährigen. Dann könnt ihr euch ja selbst ein Bild machen!

Also im Anzug macht er schon mal eine gute Figur...

...und oben ohne sowieso!

Scheint ein hübscher Bursche zu sein - was meint ihr?

Im Gespräch mit RTL hat Sebastian übrigens schon verraten, auf welchen Typ Frau er steht. Was muss die Dame für ihn optisch hermachen? "Optisch habe ich kei­nen be­stimm­ten Typen – sie muss süß sein", sagt der Wahlkölner. Interessant! Mal schauen, welche der Damen also "süß" genug für das Model ist.

Der Bachelor 2017 ist ab 1. Februar immer um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen!

