Krass! Diese 11 Promis sind dieses Jahr bei 'Let's Dance' dabei

So eine außergewöhnliche Aufstellung gab es wohl noch nie!

Am 24. Februar 2017 geht es wieder los: 11 Promis schwingen bei 'Let's Dance' das Tanzbein und zeigen, was sie auf dem Parkett so drauf haben. Als wäre unsere Vorfreude nicht schon groß genug, wissen wir jetzt auch offenbar schon, wer denn genau die waghalsigen Kandidaten sind.

Ann-Kathrin Brömmel, ihres Zeichens Freundin von Fußballnationalspieler Mario Götze, will ihr Talent auf dem Dancefloor beweisen, wie die 'Bild' berichtet. Außerdem ist Society-Lady Chiara Ohoven am Start, ebenso wie Ex-Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma, Soap-Star Cheyenne Pahde, Plus-Size-Model Angelina Kirsch und Boxerin Susianna Kentikian.

Männliche Unterstützung bekommt die Frauenfraktion natürlich auch. Allen voran will 'Caught in the Act'-Sänger Bastiaan Ragas der Jury beweisen, was er kann. Zudem sind Comedian Faisal Kawusi, Moderator Jörg Draeger, Schlagersänger Maxi Arland und Musiker und Schauspieler Gil Ofarim mit dabei.

Auf welchen der Promis freut ihr euch am meisten?

