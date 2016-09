Adam sucht Eva: RTL schickt DIESE sieben Promis nackt auf eine einsame Insel

'Adam sucht Eva' geht in die dritte Staffel und dieses Mal suchen prominente Teilnehmer die große Liebe.

RTL schont seine prominenten Darsteller bekanntermaßen nicht. Für Geld und die Hoffnung auf einen größeren Bekanntheitsgrad lassen sie die Promis auch Tierhoden essen und mit Kakerlaken baden. Warum sollten sie sie dann nicht bitten, sich im Auftrag der Liebe nackt im Fernsehen zu zeigen?

Sieben Promis haben sich für die Sendung 'Adam sucht Eva - Promis im Paradies' dazu bereiterklärt, nackt wie Gott sie schuf mit elf weiteren Normalo-Teilnehmern auf eine einsame Insel zu gehen. 7 Promis plus 11 Normalos macht insgesamt 18 Teilnehmer, die auf der Insel ihren Traumpartner suchen.

Hier seht ihr schon mal die 11 Adams und Evas ohne Promi-Bonus, die ja manchmal gar nicht so leicht von den Stars zu unterscheiden sind:

Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Adam und Eva stranden nackt auf einer Insel. Nichtsahnend versuchen die beiden sich kennenzulernen, bis plötzlich ein weiterer Kandidat auftaucht - eine zweite Eva oder ein zweiter Adam. Dann muss sich der Dritte im Bunde für einen der beiden Adams oder eine der beiden Evas entscheiden. Zumindest war dies in den bisherigen zwei Staffeln so. In der dritten Staffel werden es aber mehrere Adams und Evas sein und einige davon werden Prominente sein.

Es folgen die prominenten Adams und Evas:

Sarah Joelle Jahnel

Sarah Joelle dürfte einigen als Kandidatin bei DSDS bekannt sein. Seitdem hat die 26-Jährige jedoch für mehr Schlagzeilen mit ihrem Privatleben gesorgt als mit ihrer Musik. Erst ging es um eine angebliche Affäre mit Oliver Pocher, dann folgte eine angebliche Schwangerschaft und schließlich habe sie das Baby verloren. Auch beruflich bewegt sich die junge Frau weg von der Musik: Sie posierte stattdessen für den Playboy und wurde zum Gesicht der Erotikmesse 'Venus'.

Daniel Köllerer

Der 32-jährige Köllerer begann seine Karriere als österreichischer Profi-Tennisspieler. Damals hatte er den Spitznamen "Crazy Danny", weil er für seine temperamentvollen Ausbrüche bekannt war. So soll er bei einem Turnier seinen Gegner rassistisch beleidigt haben. 2011 folgte dann sogar die lebenslange Sperre aufgrund von Spielmanipulationen in drei Fällen. Seitdem war es still um den Ex-Profi geworden, bis er 2015 bei 'Promi Big Brother' teilnahm.

Leo Bartsch

Erinnert sich noch jemand an die Band 'Queensberry'? Nein? Queensberry war eine Girlgroup, die 2008 im Rahmen der Castingsendung 'Popstars' gegründet wurde. 2012 verließ die 27-Jährige die Band jedoch. Seitdem arbeitete Leonore Julia Roberta oder kurz "Leo" Bartsch eher im Hintergund. Sie arbeitete als Songwriterin für 'LaFee' und die Soundtracks für zwei Teile der 'Hanni und Nanni'-Reihe.

Peer Kusmagk

Peer Kusmagk arbeitet als Schauspieler und Moderator und ist vielen als Ben Bachmann in 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' ein Begriff. Seit 2011 kennen ihn auch viele als Dschungelkönig aus der Sendung 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' Danach nahm der 40-Jährige auch an diversen anderen Reality-Formaten teil wie 'Promi-Frauentausch' oder 'Promi Shopping Queen'.

Janina Youssefian

Bekanntheit erreichte die gelernte Kosmetikerin im Jahr 2000 durch ein Verhältnis mit dem Musik-Produzenten Dieter Bohlen. Die beiden sollen Sex in einem Teppichgeschäft gehabt haben, in dem Janina zu der Zeit gearbeitet hat. Der Chef erwischte sie und sprach ihr die Kündigung aus. Danach taufte die 'Bild'-Zeitung die heute 33-Jährige zum "Teppich-Luder". Seitdem posierte Janina für den 'Playboy' und nahm an verschiedenen Reality-Formaten teil.

Janni Hönscheid

Janni Hönscheid ist bereits mehrfache Deutsche Meisterin im Longboard. Die 25-jährige Profi-Surferin arbeitet zudem als Model und war 2014 im 'Playboy' zu sehen.

Ronald Schill

Ronald Schill kennen viele als "Richter Gnadenlos". Einem Spitznamen, den der Strafrichter von der Hamburger Boulevardpresse bekam, weil er bekannt dafür war, Urteile mit besonders hohem Strafmaß zu vergeben. 2000 gründete er eine rechtskonservative Partei. 2001 wurde er zum zweiten Bürgermeister und Innensenator Hamburgs. Vor zwölf Jahren wanderte der Politiker nach Brasilien aus. Seitdem war er mehrfach im Reality-TV zu sehen, unter anderem bei 'Goodbye Deutschland' und 'Promi Big Brother'.

Ab dem 1. Oktober 2016 strahlt RTL sieben Folgen von 'Adam sucht Eva - Promis im Paradies' aus. Wir sind gespannt, ob sich ein Promi-Pärchen oder ein Promi-Normalo-Pärchen findet.